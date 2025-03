Influenciadora investigada volta a promover ‘jogo do tigrinho’ e é presa em Frederico Westphalen

Uma influenciadora digital de 21 anos foi presa na noite da sexta-feira (8/3) em um bar de Frederico Westphalen, por violar decisão da Justiça que a impedia de promover jogos de azar na internet.

Segundo a Polícia Civil, a influenciadora de Rodeio Bonito lucrava ao incentivar seguidores a fazerem apostas em plataformas ilegais de jogos de azar, como o conhecido ‘jogo do tigrinho’.

Investigada pela Operação Tigresa, a influenciadora teve as contas bancárias bloqueadas e suspensão dos perfis digitais pela primeira vez em janeiro. Ela estava proibida de acessar qualquer rede social e foi proibida de divulgar plataformas de jogos de azar, mas fez publicações que contrariavam a determinação judicial.

— Após o descumprimento das medidas, novas buscas foram realizadas e a Justiça determinou que a investigada não poderia mais utilizar redes sociais para qualquer tipo de postagem — relatou a delegada Aline Dequi Palma, da 14ª DRP de Palmeira das Missões.

No mandado de busca e apreensão realizado na casa da jovem em Rodeio Bonito, em janeiro, a polícia encontrou R$ 34,9 mil em dinheiro, celulares, documentos e dois veículos. Em fevereiro, a influenciadora voltou a ser flagrada com as publicações nas redes sociais. Na ocasião, ela teve o aparelho de celular e o tablet apreendidos.

Na terceira reincidência, a Justiça decretou a prisão preventiva e a mulher foi encaminhada ao Presídio Feminino de Frederico Westphalen, onde deve ficar à disposição do Judiciário.

