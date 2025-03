Quantexa desencadeia uma onda de inteligência de decisão com IA de próxima geração no QuanCon25

LONDRES, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência de Decisão para os setores público e privado, anunciou hoje uma série de atualizações e lançamentos inovadores em toda a sua plataforma no QuanCon25, seu evento anual para clientes e parceiros do ecossistema. Realizado em Londres no Tobacco Dock, a Quantexa destacou seu compromisso constante em ajudar seus clientes a preparar seus dados para a IA, quebrar silos organizacionais e transformar a tomada de decisões na era da IA.

Uma nova era da inteligência de decisão

No centro das inovações da Quantexa está sua Plataforma de inteligência de decisão, onde seu Tecido contextual está ajudando os clientes a:

Unificar dados fragmentados usando tecnologia de resolução de entidades e gráficos líder do setor.

usando tecnologia de resolução de entidades e gráficos líder do setor. Enriquecer dados com insights contextuais críticos para construir uma representação do mundo real sobre como as conexões e relações de dados estão impactando uma organização.

para construir uma representação do mundo real sobre como as conexões e relações de dados estão impactando uma organização. Capacitar suas organizações a realizar análises contextuais que fortaleçam os esforços de IA Generativa para impulsionar uma tomada de decisão mais inteligente e transformadora em todos os níveis da empresa.



Dan Higgins, Diretor de produtos da Quantexa, também anunciou novas funcionalidades da plataforma de inteligência de decisão, incluindo:

Analisadores de linguagem avançados: agora com suporte a scripts não latinos, como o japonês – com recursos para chinês e árabe em breve – permitindo que as organizações processem dados multilíngues com facilidade.

agora com suporte a scripts não latinos, como o japonês – com recursos para chinês e árabe em breve – permitindo que as organizações processem dados multilíngues com facilidade. Gráficos de conhecimento expansíveis: capazes de conectar mais de um bilhão de nós, esses gráficos fornecem insights profundos sobre riscos ocultos e oportunidades de crescimento.

capazes de conectar mais de um bilhão de nós, esses gráficos fornecem insights profundos sobre riscos ocultos e oportunidades de crescimento. Transmissão de entidades em tempo real: fornecimento de insights atualizados para detecção de fraudes, conhecimento do cliente (KYC) e gestão de dados mestres (MDM) por meio de transmissão de dados em volume ultra-alto.

fornecimento de insights atualizados para detecção de fraudes, conhecimento do cliente (KYC) e gestão de dados mestres (MDM) por meio de transmissão de dados em volume ultra-alto. Experiências de usuário aprimoradas: uma interface de busca e localização modernizada que garante que os usuários possam interagir com a plataforma em seu idioma nativo, reduzindo o tempo de integração e promovendo o engajamento.

Higgins também deu uma prévia das inovações significativas da plataforma que chegarão em 2025, incluindo:

Mais suporte para formatos de dados não estruturados e expandidos

Novo pipeline de processamento de linguagem natural (NLP) para gerenciar e analisar dados não estruturados em grande escala e em múltiplos idiomas.

para gerenciar e analisar dados não estruturados em grande escala e em múltiplos idiomas. Insights contextuais extraídos de documentos internos , que incluem dados não estruturados de relatórios de inteligência, inteligência de código aberto (OSINT) e conteúdo de notícias.

, que incluem dados não estruturados de relatórios de inteligência, inteligência de código aberto (OSINT) e conteúdo de notícias. A capacidade de aproveitar a destilação e o ajuste fino para oferecer desempenho de LLM em hiperescala com a eficiência de modelos locais pequenos.



Novos recursos de gerenciamento de casos e fluxo de trabalho

Um novo construtor de fluxo de trabalho completo para aprimorar os processos de tomada de decisão com consistência, rastreabilidade e colaboração.

para aprimorar os processos de tomada de decisão com consistência, rastreabilidade e colaboração. A capacidade de simplificar processos para casos de uso como governança de dados, decisões de escalonamento, envio de relatórios de atividade suspeita (SAR) e processamento de solicitações.

para casos de uso como governança de dados, decisões de escalonamento, envio de relatórios de atividade suspeita (SAR) e processamento de solicitações. Projetado para ambientes altamente regulamentados com capacidades aprimoradas de alerta e geração de relatórios.



Revolução no gerenciamento de dados

Evolução de métodos tradicionais para um tecido contextual moderno que fornece dados confiáveis, atuais e universalmente acessíveis.

para um tecido contextual moderno que fornece dados confiáveis, atuais e universalmente acessíveis. Avaliação de qualidade com IA e análise automatizada de causas para dados originais críticos.

Entrega de impacto de negócios tangível

Para entender seu retorno sobre investimento (ROI), a Quantexa encomendou um estudo de Impacto econômico total com a renomada consultoria Forrester e um portfólio diversificado de clientes, abrangendo os setores bancário, de seguros, telecomunicações e público. O estudo concluiu que a Plataforma de inteligência de decisão da Quantexa gerou benefícios mensuráveis por caso de uso, incluindo:

Quase US$ 8 milhões em economias de eficiência no gerenciamento de dados.

em economias de eficiência no gerenciamento de dados. Aproximadamente 15 milhões de dólares em eficiências operacionais.

em eficiências operacionais. Mais de 19 milhões de dólares em redução de riscos e economias com conformidade.



O fundador e CEO da Quantexa, Vishal Marria, disse: "Esses resultados demonstram que, quando seus dados são confiáveis e contextuais, eles levam a uma melhor tomada de decisão e um impacto significativo no resultado financeiro na era da IA."

Abrindo novos caminhos com soluções de IA e nuvem

Dois anúncios importantes reforçaram ainda mais a liderança da Quantexa em inteligência de decisão:

Q Assist: um conjunto de soluções de IA generativa ciente do contexto, projetada para democratizar o acesso a dados confiáveis, aumentar a tomada de decisões e fornecer insights em tempo real para equipes de linha de frente, estará disponível para acesso antecipado em abril de 2025.

um conjunto de soluções de IA generativa ciente do contexto, projetada para democratizar o acesso a dados confiáveis, aumentar a tomada de decisões e fornecer insights em tempo real para equipes de linha de frente, estará disponível para em abril de 2025. Quantexa Cloud: um conjunto abrangente de soluções nativas SaaS para o setor, lançado com Quantexa Cloud AML no Microsoft Azure , está disponível para prévia para clientes . Essa solução inovadora, desenvolvida em estreita colaboração com bancos comunitários e de médio porte nos EUA, simplifica e moderniza os fluxos de trabalho de combateàlavagem de dinheiro, proporcionando mais rapidez para alcançar valor e fortalecer a conformidade.

um conjunto abrangente de soluções nativas SaaS para o setor, lançado com , está disponível para . Essa solução inovadora, desenvolvida em estreita colaboração com bancos comunitários e de médio porte nos EUA, simplifica e moderniza os fluxos de trabalho de combateàlavagem de dinheiro, proporcionando mais rapidez para alcançar valor e fortalecer a conformidade. Jamie Hutton, diretor de tecnologia da Quantexa, destacou demonstrações ao vivo ilustrando como essas soluções estão revolucionando a detecção de crimes financeiros e a inteligência operacional ao conectar fontes de dados dispersas em insights práticos.



Fortalecimento de parcerias estratégicas

A Quantexa também destacou sua crescente parceria com a Microsoft, uma colaboração que resultou em soluções transformadoras para a indústria no Azure Marketplace. As principais iniciativas incluem:

O lançamento de prévia pública e privada do Quantexa Unify Workload para Microsoft Fabric , que permite que as organizações melhorem a qualidade dos dados e eliminem silos em uma plataforma unificada e escalável.

, que permite que as organizações melhorem a qualidade dos dados e eliminem silos em uma plataforma unificada e escalável. Histórias de sucesso de clientes de destaque, incluindo HSBC, Novobanco e RSA, que estão aproveitando as tecnologias da Microsoft e Quantexa para acelerar suas jornadas de transformação de dados e IA.

Pensando no futuro: o lançamento do Q Labs

A Quantexa detalhou o lançamento oficial do Q Labs, um hub dedicado para acelerar ideias inovadoras e fornecer um caminho do conceitoàcomercialização, incluindo a exploração de tecnologias emergentes, aceleração da inovação de produtos e resolução de desafios complexos dos clientes.

O Q Labs está desenvolvendo vários projetos empolgantes, incluindo:

Laboratório de simulação : ajudando as empresas a testar cenários do mundo real antes de tomar decisões críticas.

: ajudando as empresas a testar cenários do mundo real antes de tomar decisões críticas. Inteligência de cadeia de suprimentos: aproveitando a IA para criar cadeias de suprimentos mais inteligentes e resilientes.

Parsa Ghaffari, líder de inovação de produtos, disse: “Trabalhando lado a lado com nossas equipes de engenharia e GTM, transformamos ideias revolucionárias em impacto real – permitindo que nossos clientes e parceiros deem o próximo passo ousado mais rápido do que nunca."

Reconhecimento de parceiros

A empresa também aproveitou o momento para homenagear seus principais parceiros estratégicos. O evento contou com a apresentação do prêmio de Parceiro de Inovação do Ano para a Accenture, cuja abordagem visionária impulsionou soluções inovadoras de IA generativa, e o prêmio de Parceiro de Crescimento do Ano para a KPMG, cujos esforços colaborativos expandiram significativamente a presença global da Quantexa. A Quantexa ficou entusiasmada em contar com seus parceiros patrocinadores no QuanCon25 deste ano: PWC, Microsoft, Databricks, Moody’s e Dun & Bradstreet.

Para assistir ao QuanCon25 sob demanda, acesse https://www.quancon.com/.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análises pioneira em inteligência de decisão para capacitar as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios em gerenciamento de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma de inteligência de decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com mais de 90% mais precisão e resolução de modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo TEI sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, realizado de forma independente pela Forrester, descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 800 funcionários e milhares de usuários da plataforma, que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

