Grupo Skill registra crescimento de 21% em 2024

Freepik - Gerada com IA

Em 2024, o Grupo Skill, empresa especializada em serviços e tecnologias nas áreas de contabilidade, fiscal, financeiro e gestão de pessoas, esteve focada em renovação. Apostando em inovação e soluções tecnológicas, a organização alcançou um crescimento de 21%. Para 2025, a meta é fortalecer sua posição no mercado e incluir novas ofertas com Inteligência Artificial e computação em nuvem, atendendo às demandas de usuários de ERPs.

A empresa, que acaba de completar 46 anos, vem registrando um desempenho crescente. Os resultados obtidos recentemente vieram em concordância com o novo momento vivido pelo grupo, marcados pela mudança de gestão, em que Viviam Posterli, colaboradora há 30 anos, assumiu o cargo de CEO, e pela aplicação de um novo institucional. Tais mudanças ajudaram a favorecer ainda mais a tração de novas frentes de negócios.

Para a empresa, o grande chamariz dos negócios em 2024 foram os setores de tecnologia e financeiro. No âmbito tecnológico, a atenção à IA desafiou a importância de adquirir um aprendizado altamente necessário, trazendo provocações sobre como fazer, aplicar e quais os riscos dessa abordagem.

Já no mercado financeiro, a organização identificou oportunidades promissoras de oferta e procura de crédito. Isso é, se por um lado muitos foram atraídos pelo desejo de aproveitar a oportunidade, por outro, também havia aqueles que não sabiam como executar. O momento, sem dúvidas, era empolgante, mas também exigiu da empresa responsabilidade social para contribuir com o crescimento das empresas de maneira sustentável.

Diversos acontecimentos, como eleições, guerras, derrubadas de poder e fenômenos naturais ocasionados por sérias questões ambientais, refletiram na economia global, causando um efeito em cadeia no ambiente de negócios do Brasil. Nesse cenário, o Grupo Skill apostou na inovação como diferencial na entrega de soluções.

Segundo a CEO, a aposta foi assertiva. “Enquanto vivenciávamos todos esses momentos externos, também presenciamos no nosso país a reforma tributária ganhar forma. Deste modo, aos clientes e parceiros, ofertamos serviços que apoiam a transformação necessária das empresas para o melhor aproveitamento e o perfeito atendimento de normas e diretrizes atuais e também as que virão no próximo ano”, diz.

Com o que foi aprendido em 2024, o Grupo Skill entra em 2025 preparado para uma nova etapa. A frente de serviços fiscais e contábeis, que conta com o uso de robôs para apoiar os clientes em adequações à reforma tributária, também será a grande aposta da empresa.

A Joint Venture, recentemente lançada em parceria com o Grupo Nexxera, que além de automatizar e simplificar operações do dia a dia das empresas e suas cadeias produtivas, será o elo que irá viabilizar o maior alcance para apoiar organizações de todos os portes e segmentos, com soluções financeiras e ofertas de crédito.

Além disso, através do Invisible Finance, os usuários também terão acesso ao Registro de Duplicata Escritural, lei que vigora a partir de janeiro de 2025, chegando até a concessão de créditos a partir de um clique, sem burocracias e totalmente interligado ao ERP do cliente.

Com o planejamento alinhado, o Grupo Skill se mantém otimista para o novo momento, com a meta de crescer 30%. “Chegamos aos 46 anos conquistando uma gama de resultados e um crescimento sólido. Em 2025, nos posicionaremos como uma empresa acolhedora que apoia o desenvolvimento e a adequação das organizações brasileiras em busca do maior desempenho e sustentabilidade mútuos”, finaliza Viviam.

Sobre o Grupo Skill:

Desde 1979, o Grupo Skill é voltado para a área de consultoria empresarial, e tem a missão de fornecer aos seus clientes produtos voltados para a tecnologia, além de serviços de contabilidade e recursos humanos. Localizados em São Paulo e Goiânia, são preparados para dar todo o suporte necessário para a equipe de profissionais que atua em todas as regiões do Brasil.