Brigada Militar apreende maconha in natura em Planalto

Em uma abordagem veicular na tarde da quinta-feira (6/3), em Planalto, a Brigada Militar (BM) apreendeu 11 buchas de cocaína e uma sacola plástica contendo maconha in natura.

O jovem de 19 anos que conduzia o veículo foi preso em flagrante pela guarnição policial. Os entorpecentes estavam no porta-malas.

Conforme o 37º BPM, o indivíduo foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o boletim de ocorrência, juntamente com os materiais apreendidos.

