Consumer traz insights em evento na sede do Google

A Consumer promoveu, no dia 10 de fevereiro, na sede do Google em São Paulo, o evento “Empreendendo com Inteligência em 2025”, direcionado a proprietários de restaurantes de todo o Brasil. O encontro teve como propósito apresentar inovações, insights e soluções oferecidas pela companhia e pelo Google para pequenos e médios empreendedores do setor, além de destacar as novidades que a Consumer preparou para este ano, incluindo o lançamento da nova versão do seu software de gestão, o Consumer 15.

Representantes do Google apresentaram as soluções da Big Tech para os donos de restaurantes e para os participantes. Renato Almeida, CEO da Consumer, também compartilhou as inovações implementadas pela empresa em 2024, além dos projetos em andamento que serão lançados nos próximos meses. Os participantes ainda tiveram a oportunidade de experimentar, em primeira mão, alguns desses novos recursos e tecnologias.

De acordo com o empresário, a tecnologia tem um impacto direto na experiência do consumidor, tornando o processo de compra mais rápido, prático e personalizado. “Para grandes restaurantes, inovar pela tecnologia é muito mais fácil, porém, para pequenos e médios empreendimentos, esse tipo de investimento pode ser inviável. Portanto, é com a tecnologia desenvolvida pela Consumer que temos a intenção de tornar acessível a modernização no ramo”, explica.

Ainda segundo o especialista, no cenário atual, os empreendedores devem se ajustar às novas exigências do meio digital para suprir as expectativas dos consumidores, que estão cada vez mais criteriosos. “Isso inclui desde eficiência operacional até um atendimento impecável. Ferramentas digitais são cruciais para alcançar a excelência nesses âmbitos”, complementa.



Novidades anunciadas pela Consumer

Durante o evento, a Consumer anunciou uma série de novidades, incluindo:

Gerente de Contas: para atender à crescente demanda por suporte especializado, principalmente de restaurantes maiores e redes de franquias, a Consumer criou uma equipe dedicada exclusivamente ao atendimento personalizado de seus clientes;





Super Integradora do iFood: a Consumer se estabeleceu como uma das maiores Super Integradoras do iFood, sendo a empresa com um dos maiores números de restaurantes utilizando sua integração para gestão de pedidos;





Totem de Autoatendimento: a nova solução de autoatendimento oferece um sistema para pequenos restaurantes, permitindo a redução de filas e buscando agilizar o atendimento;





Comanda Digital na Maquininha Cielo Lio: a funcionalidade, que possibilita a realização de pedidos diretamente de dispositivos móveis, também está disponível na Cielo Lio. Essa parceria amplia o acesso dos pequenos e médios restaurantes a uma ferramenta que busca reduzir falhas operacionais;





Bot para WhatsApp com IA: a Consumer integrou um chatbot de inteligência artificial baseado no ChatGPT para otimizar o atendimento via WhatsApp. Desenvolvido especialmente para o setor de delivery, o bot tem como premissa garantir respostas ágeis e precisas;





Nova Experiência no MenuDino: o segundo maior marketplace de delivery do Brasil está sendo totalmente reformulado para oferecer uma navegação mais intuitiva e eficiente.

Segundo Renato, todas as novidades já estão disponíveis, com exceção do novo MenuDino, que será lançado em breve.

Presença de convidados especiais

O evento contou ainda com a presença de convidados especiais, incluindo Paulo Fiaschi, Diretor de Produto da Consumer; Cristiano Júnior, influenciador e especialista em hambúrgueres à frente da Burguer Game; Juliana e Álvaro, do restaurante Mamma Júlia, destaque no programa Pesadelo na Cozinha; Charles Silva, proprietário de bar há mais de 15 anos; e Lucas Prestes, dono da hamburgueria Bernardino’s, localizada no interior de São Paulo.

Além desses nomes, cerca de 80 donos de restaurantes que utilizam os sistemas da Consumer também marcaram presença, aproveitando a oportunidade para acompanhar as palestras dos especialistas e ampliar sua rede de contatos.

O CEO da Consumer avalia o evento como positivo para ambas as empresas envolvidas. “Um grande insight para nós foi perceber como o contato direto com o cliente e os depoimentos em primeira mão dos que já usam as soluções são importantes para gerar impacto no mercado, valorizar a inovação que o pequeno e médio empreendedor pode fazer no seu negócio e inspirar seus pares”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar o site da Consumer: https://consumer.com.br/