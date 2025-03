SAP RISE cria uma demanda global por especialistas

Recentemente a SAP AG, a multinacional alemã fundada nos anos 70, tornou-se a maior empresa de tecnologia da Europa em valores absolutos segundo o finanzmarketwelt, ultrapassando a holandesa ASML. Seu atual CEO Christian Klein pode ser considerado um dos responsáveis por tal feito através da sua estratégia “Cloud First”, rapidamente ampliada para a abordagem “Cloud Only”, que claramente indicam os planos futuros da SAP.

Tais planos obrigatoriamente envolvem o uso de seu produto chamado “RISE with SAP” que pode ser definido como uma metodologia de transformação digital ágil baseado na nuvem, usando automação de processos e serviços gerenciados, o que facilita e acelera projetos de transformação de sistemas SAP "on-premise" (sistema gerenciados localmente pelo próprio cliente).

Apesar da promessa de inovações baseadas em cloud e uso massivo da inteligência artificial SAP Joule, a verdadeira motivação de muitos clientes migrarem para SAP RISE foi o anúncio do fim do suporte a muitos produtos SAP on-premise no fim de 2027, dentre eles seu antigo ERP ainda muito presente no mercado, o SAP ECC: antecessor do atual carro-chefe da SAP chamado S/4HANA.

“Em suas apresentações a SAP ressalta a facilidade de adoção de tais tecnologias, mas projetos SAP são notoriamente complexos e demandam profissionais altamente especializados e com conhecimento atualizado”, comenta Arthur Lebrum, Arquiteto SAP RISE e Google Cloud especialista em estratégia SAP atuando em projetos na Alemanha. A estratégia adotada pela SAP gerou uma enorme demanda por especialistas em produtos inovadores, geralmente lançados há poucas semanas e ainda sem muita informação, o que complica ainda mais a vida de clientes já pressionados pela mudança de estratégia da multinacional alemã.

Anúncios posteriores, buscando acalmar clientes ameaçados pelo fim do suporte aos seus sistemas, visam estender o suporte aos antigos sistemas SAP ECC que forem migrados para RISE até o fim de 2033. Apesar da suposta extensão nos prazos de suporte de sistemas no RISE, profissionais SAP serão muito disputados devido ao curto prazo para as migrações e a escassez de mão de obra especializada.

Dentre esses profissionais, Arthur ressalta a importância do Arquiteto SAP RISE na definição da estratégia junto à SAP e na fase inicial de definição dos serviços RISE. “Por experiência própria, posso afirmar que o apoio de um Arquiteto RISE durante a fase de planejamento pode gerar uma economia significativa ao longo contrato”, conclui.