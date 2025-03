Homem que foi esquartejado e mantido em freezer é natural de Rodeio Bonito

A Polícia Civil prendeu, na noite de terça-feira, 4, em Gramado, na Serra, um jovem de 23 anos que confessou ter matado e esquartejado o padrasto, Milton Prestes da Silva, de 55 anos, em Quintão, no Litoral Norte. O corpo da vítima, que era natural de Rodeio Bonito, foi encontrado carbonizado dentro de um freezer na residência onde morava com a companheira, que segue foragida.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, é filho da mulher de 47 anos que vivia com a vítima. Em depoimento, ele alegou que o crime foi motivado por supostas agressões do padrasto contra sua mãe, versão que não foi confirmada pela polícia, já que não há registros de violência doméstica entre o casal.

Após cometer o homicídio com uma faca, o jovem teria tentado ocultar o corpo e fugido para Gramado, onde foi capturado. A polícia acredita que ele retornaria à cena do crime para dar destino ao cadáver.

O suspeito tem antecedentes criminais, a maioria relacionada ao tráfico de drogas, e ficará detido preventivamente na Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

Mãe é natural de Frederico Westphalen e não foi localizada

A companheira da vítima, que é natural de Frederico Westphalen, ainda não foi localizada. A Justiça já decretou a prisão preventiva dela. Durante buscas na terça-feira, a Brigada Militar encontrou um Gol que teria sido usado na fuga. No porta-malas do veículo, havia um serrote, uma corda e restos de carvão, itens que podem estar ligados à tentativa de ocultação do corpo.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar se a mulher teve participação no homicídio.