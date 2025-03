Idosa de 73 anos é presa ao tentar entrar com droga em presídio de Chapecó

Uma idosa de 73 anos foi presa nesta quarta-feira (5) ao tentar entrar na Penitenciária Industrial de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, com uma certa quantidade de droga. Conforme apurado pelo ClicRDC, ela foi flagrada pelos policiais penais durante a revista no scanner corporal e imediatamente detida.

A mulher foi encaminhada à Central de Plantão Policial da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Segundo a advogada criminalista Anna Julia Alchieri, que assumiu a defesa da idosa, ela teria sido ameaçada por três jovens para levar a droga à unidade prisional, onde tem um filho preso e realizava visitas.

Apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida, a ocorrência foi enquadrada como tráfico de drogas, uma vez que a entrada de substâncias ilícitas no sistema prisional agrava a pena. Após ser ouvida na delegacia, a idosa passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida.

De acordo com a defesa, a idosa não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e não faz uso de drogas. Agora, seguirá respondendo ao processo em liberdade, enquanto a polícia investiga os responsáveis pelo envio da droga ao presídio.