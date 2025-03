Pelotão Rodoviário apreende 21 mil maços de cigarro em São Martinho

Durante patrulhamento ostensivo na ERS 210 em São Martinho, a guarnição do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto abordou uma Fiat Fiorino.

No compartimento de carga, o efetivo policial encontrou 21 mil maços de cigarro de origem estrangeira. O flagrante de contrabando ocorreu na tarde desta quarta-feira (5/3).

Os dois indivíduos que ocupavam o veículo acabaram presos. Eles, juntamente com a mercadoria apreendida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo.

