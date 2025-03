Incêndio de grandes proporções destrói residência em Três Palmeiras

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções na madrugada desta quarta-feira, 5, na Rua Luiz Gromann, no centro do Distrito de Vila Progresso, em Três Palmeiras. Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de feridos.

Segundo relatos de moradores, a casa, construída em madeira, foi rapidamente consumida pelo fogo, impedindo qualquer tentativa de salvamento da estrutura. O Corpo de Bombeiros de Nonoai foi acionado para conter as chamas, mas ao chegar ao local, a residência já estava destruída.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do incêndio. As autoridades devem investigar as circunstâncias do ocorrido para determinar o que pode ter provocado o fogo.