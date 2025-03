Planejamento e constância aumentam chances em concursos

Segundo uma pesquisa realizada pela Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (ACONEXA) e noticiada na InfoMoney, mais de 100 mil oportunidades para cargos públicos estão previstas em diversas instâncias do governo em 2025. O estudo também aponta que este poderá ser um dos anos mais promissores para concursos públicos na última década.



Além disso, conforme o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) contempla a disponibilização de 57 mil vagas no âmbito federal, com a possibilidade de criação de novos postos.

Devido ao alto número de oportunidades, Ruy Astrath, diretor do Grupo Educacional Focus, explica que o candidato precisa identificar qual cargo é mais atrativo, analisar os planos de carreira, as funções a serem exercidas e o nível de escolaridade exigido.

O passo seguinte, segundo o especialista, é analisar o edital do concurso escolhido e preparar um plano de estudo eficiente, baseado em três elementos básicos: teoria, exercícios e simulados.

Inicialmente, o candidato deve identificar quanto tempo tem disponível por dia para estudar. Com isso, pode focar na parte teórica, que envolve leitura, exercícios e simulados para fixar o conteúdo aprendido. Essa estratégia também ajuda a praticar as condições reais da prova.

“Feito isso, divida o tempo pela metade para determinar quanto será destinado ao estudo de cada matéria. Estudos comprovam que revisar duas disciplinas por dia traz um rendimento maior, pois permite que todas as matérias do edital sejam revisadas ao longo da semana. Assim, o candidato não fica muito tempo sem contato com determinado conteúdo”, enfatiza.

Aos sábados, o especialista recomenda revisar o conteúdo estudado durante a semana, treinar com a resolução de questões e praticar a redação, caso o concurso exija uma prova discursiva. “Aos domingos, a dica é reservar um tempo para uma revisão geral de todo o conteúdo estudado desde o início do ciclo de estudos e praticar com simulados ou resolução de provas anteriores”, complementa.

Estratégias para otimizar o estudo

Para ganhar tempo e agilizar a preparação, Ruy destaca a importância de ter um material objetivo, focado e alinhado com a linguagem da banca organizadora. Além disso, um bom curso preparatório, com um método eficiente e professores qualificados, ajuda a filtrar os conteúdos realmente necessários.

“O concurseiro, na maioria das vezes, trabalha fora, estuda, cuida da casa, da família, entre outros compromissos. Ele não pode perder tempo com conteúdos desnecessários ou desatualizados, nem correr o risco de estudar fora do padrão exigido pelas provas. Ou seja, não estudar demais nem de menos: o segredo é estudar na dose exata”, analisa.

O especialista também ressalta que o número de candidatos interessados em concursos públicos tem aumentado, o que eleva o nível da concorrência.



“Para driblar a concorrência, a melhor estratégia é: organize sua semana, estude duas matérias por dia, assista a videoaulas, faça resumos e mapas mentais e treine resolvendo exercícios da banca organizadora. Mantenha a constância, pois estudar um pouco todos os dias é mais produtivo do que passar longas horas estudando numa única semana e depois desistir por falta de motivação. Não se esqueça das revisões e dos simulados”, recomenda.

O segredo para manter o foco e não desistir, segundo Ruy, é a constância e a criação de novos hábitos. “Muitos começam a estudar cheios de motivação, mas sem a paciência necessária. Tudo tem seu tempo. Por isso, não desista diante do primeiro desafio ou da primeira reprovação. Não perca o ânimo diante de assuntos que parecem incompreensíveis. Reserve também um tempo para o lazer, para a família e para se divertir. O equilíbrio é o segredo da perseverança”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: www.focusconcursos.com.br