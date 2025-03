YouTube completa 20 anos e domina o mercado de vídeos

O YouTube completou 20 anos no último dia 14 de fevereiro, consolidando-se como a maior plataforma de vídeos do mundo. Desde o histórico vídeo Me at the Zoo, publicado em 2005 por um de seus fundadores, Jawed Karim, o site tornou-se um fenômeno global. Com cerca de 2,7 bilhões de usuários ativos mensais, domina não apenas o streaming de vídeos, mas também as transmissões ao vivo.

Atualmente, a audiência do YouTube supera a de qualquer outra plataforma de vídeos, incluindo serviços tradicionais de TV e streaming. De acordo com dados da Nielsen, o YouTube foi responsável por 11,1% do tempo de televisão via streaming nos EUA em dezembro de 2024, ultrapassando gigantes como Netflix (8,5%) e Prime Video (4%). Com um público global, a plataforma registrou 491 milhões de usuários na Índia, 253 milhões nos Estados Unidos e 144 milhões no Brasil até fevereiro de 2025, segundo a Statista.

O Brasil é um dos mercados mais importantes para o YouTube. Dados da AppMagic, divulgados pelo TudoCelular, revelam que, de janeiro a julho de 2024, a plataforma arrecadou US$ 21,8 milhões apenas com receitas diretas de sua versão Premium no país. O mercado brasileiro também é terreno fértil para criadores de conteúdo. Felipe Neto, um dos maiores youtubers do Brasil, conta com 46,4 milhões de inscritos e um faturamento anual estimado em US$ 13 milhões.

Nicho de games se destaca no YouTube

Os games estão entre os setores que mais crescem na plataforma. Um relatório da MIDiA Research aponta que os usuários passam, em média, 8,5 horas por semana assistindo a vídeos sobre games, mais tempo do que jogando (7,4 horas semanais). “O público quer mais do que apenas jogar. Eles acompanham novidades, buscam informações e interagem com criadores que compartilham seus interesses”, comenta Igor Rodrigues, formado em Informática e criador de conteúdo de games e animes no YouTube. Segundo ele, o nicho tem um público altamente engajado, fiel e que passa muito tempo on-line.

Igor lançou o canal Gangster Games Pro em 2020 e hoje acumula mais de 18 mil inscritos interessados em tópicos que vão de videogame à cultura do anime. “No início, é desafiador atingir as métricas para monetização, mas com constância, os resultados aparecem”, diz. Seu canal traz análises de jogos, unboxing de lançamentos e notícias sobre o setor. “Muitos querem ver reações autênticas e opiniões sobre lançamentos. O engajamento da audiência é o que torna esse mercado tão promissor”, comenta. “Há quem pense que dá para ganhar muito dinheiro sem investir, mas trata-se de uma profissão como qualquer outra, que exige formação, dedicação e equipamentos de ponta para se sobressair em um mercado altamente competitivo”, afirma.

O futuro do YouTube

O setor de esportes também tem papel crucial no crescimento da plataforma. Grandes eventos como a Copa do Mundo e a NBA acumulam bilhões de visualizações. Comentaristas, ex-atletas e clubes passaram a investir fortemente na produção de conteúdo exclusivo para o YouTube, aumentando a interatividade com os torcedores. A popularização das transmissões ao vivo fortaleceu ainda mais essa tendência.

Com novas iniciativas, como o Watch With (ainda sem título em português), recurso que permitirá comentários ao vivo de criadores em eventos como jogos esportivos e premiações, o YouTube segue expandindo suas fronteiras. Segundo o MarketWatch, a plataforma não só atrai audiências gigantescas, mas também gera receitas expressivas: sua receita publicitária atingiu US$ 36,1 bilhões em 2023, um aumento de 14,6% em relação ao ano anterior. Estimativas indicam que esse valor pode chegar a US$ 64,2 bilhões até 2030, reforçando o YouTube como uma das principais potências do entretenimento digital.