Empresa de segurança digital lança proteção inteligente

Garantir a autenticidade das informações de novos clientes e fornecedores é um desafio para empresas que recebem cadastros por e-mail ou outros meios digitais. A abertura, leitura e conferência dos documentos exigem tempo e precisão, tornando o processo mais complexo conforme o volume de dados aumenta. Para agilizar essa verificação com segurança, soluções digitais têm se mostrado essenciais. Um exemplo é o MostQI Conect, desenvolvido pela Most Especialist Technologies, que automatiza a conferência de dados utilizando diferentes tecnologias de segurança digital.

Quando a empresa recebe o cadastro de um novo cliente ou fornecedor a partir de informações enviadas por e-mail, o desafio passa a ser a abertura dos documentos recebidos, sua leitura, interpretação e triagem no banco de dados. Além disso, é necessário certificar-se, com o máximo de garantia possível, da autenticidade das informações fornecidas. O tempo necessário para a execução desse trabalho pode variar conforme o volume de dados e a complexidade da verificação.

Independentemente do processo, as soluções de segurança digital podem oferecer maior agilidade. Um exemplo é o MostQI Conect, uma ferramenta desenvolvida pela Most Especialist Technologies, empresa do setor de segurança digital.

Seu principal atrativo é o poder de receber as informações que deverão ser apuradas através de qualquer fonte, fazer toda a conferência utilizando diferentes tecnologias de segurança digital e, em seguida, dar saída também por qualquer suporte utilizado pela organização.

“O MostQI Conect funciona como um orquestrador, que consegue usar uma ou mais APIs em cada processo do cliente. E é ele que vai chamar cada API para atuar no processo. Por isso, ele cria um workflow, um fluxo de processo para qualquer empresa”, explica Maria Cristina Diez, engenheira de softwares e diretora comercial da Most.

“Na prática, o que o MostQI Conect promove é uma celeridade nos processos da empresa com o máximo de segurança, sem precisar alterar sua fonte de dados, seja via e-mail, SMS, nuvem ou outro tipo de programa. Antes era necessário que o empreendedor adquirisse uma API específica que se adequasse à plataforma de segurança digital. Assim que entram informações por uma base de dados, sendo vontade do cliente submeter esses dados a conferência, a ferramenta extrai as informações e faz toda a verificação”, complementa a executiva da Most.

Segundo ela, o sistema, ancorado em inteligência artificial, consegue “ligar” rapidamente as ferramentas da Most, que são capazes de identificar o tipo de documento já a partir da entrada e fazer todo o processo de apuração. Em seguida, o MostQI Conect realiza a saída, ou seja, o encaminhamento dos dados já apurados também para qualquer API.

“Este sistema integra as ferramentas de segurança digital desenvolvidas pela empresa, permitindo que as organizações utilizem um conjunto de soluções para a verificação de dados", pontua Maria Cristina Diez.

O fato de criar um fluxo próprio dos processos de qualquer empresa garante a aplicabilidade do MostQI Conect a qualquer setor. “É difícil até mencionar para quem especificamente a ferramenta tem utilidade. Eu diria que para qualquer empresa que tenha entrada de informações. Com tantas soluções que oferecemos, posso dizer que o MostQI Conect é o mais robusto deles, pois engloba a disponibilidade de todas elas em um só processo”, finaliza.