Morador de Três Passos é preso com carga de vinhos avaliada em R$ 300 mil

Em atividade da Operação Rodovida de Carnaval, na noite da sexta-feira (28/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo que transitava na BR 386 em Sarandi. No caminhão – emplacado em Esperança do Sul/RS – foram localizadas aproximadamente três mil garrafas de vinho trazidas ilegalmente da Argentina.

A carga avaliada em R$ 300 mil estava na carroceria do caminhão. De acordo com a PRF, o motorista de 38 anos é residente em Três Passos. Ele acabou preso e apresentado na Polícia Federal em Passo Fundo.

A PRF ainda informou que a mercadoria não possuía nenhum tipo de documentação fiscal. O veículo e as bebidas foram apreendidos.

