Futures Week 2025 discute transformação do trabalho e IA

Entre os dias 10 e 14 de março de 2025, o Brasil sediará a Futures Week 2025, uma extensão oficial do Dia Mundial do Futuro, organizada pela TTF Brasil (Teach the Future). Durante cinco dias, especialistas e representantes de diversas áreas, como educação, inovação, sustentabilidade e protagonismo juvenil, irão se reunir para debater tendências e transformações nos próximos anos.

No dia 11 de março, às 17h, um dos painéis do evento, “O futuro pós-emprego e a redefinição do trabalho”, abordará o impacto da criatividade, propósito e habilidades humanas na evolução do conceito de ocupação profissional. O debate busca explorar como essas características podem ampliar as oportunidades de desenvolvimento em um mercado de trabalho impactado pela automação e inteligência artificial.

Entre os palestrantes confirmados, está André de Moraes, CEO da Edoo. Para ele, a discussão sobre o futuro do trabalho não deve se limitar à substituição de empregos por máquinas, mas também considerar a criação de novas oportunidades, tanto em grandes organizações quanto no empreendedorismo. “Educar para o futuro do trabalho é, essencialmente, educar para a constante transformação. O futuro não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre se reinventar constantemente, encontrar novas formas de gerar impacto e construir um legado pessoal e profissional, alinhado com um mundo em mudança”, afirma André de Moraes.

Ludymila Pimenta, diretora executiva da TTF Brasil, reforça a importância de iniciativas como a Futures Week para antecipar mudanças e preparar as futuras gerações. “O nosso compromisso é preparar as futuras gerações para o desconhecido, proporcionando o espaço para que possam experimentar, debater e, mais do que isso, serem protagonistas daquilo que está por vir. O futuro não será construído de cima para baixo, e é fundamental que todos, especialmente os mais jovens, possam participar dessa construção”, destaca Ludymila.

Rafaella Pauferro, COO da Edoo, ressalta a importância de uma abordagem centrada no ser humano. “As organizações do futuro serão aquelas que compreenderem que o capital humano é o seu maior ativo. Mais do que tecnologia, é preciso investir em pessoas, no seu desenvolvimento e na sua capacidade de se adaptar e inovar. O futuro do trabalho não é sobre substituição, mas sobre potencialização das capacidades humanas”, afirma Rafaella.

A Futures Week 2025 contará com a participação de instituições e iniciativas como o Museu do Amanhã, ESPM, Vitru Educação, Pacto Global da ONU, Hacktown, White Rabbit e movimentos como Fridays For Future e Instituto Afrofuturo. O evento busca promover um diálogo plural sobre diferentes perspectivas para a sociedade do futuro.

Além do painel sobre o futuro do trabalho, a programação inclui cinco salas temáticas, cada uma abordando um eixo fundamental para a construção de futuros mais sustentáveis e justos. Entre os temas discutidos estarão a educação do futuro, práticas regenerativas e consumo consciente. As sessões acontecerão de forma totalmente online e gratuita, com inscrições disponíveis na plataforma Sympla e nos canais oficiais da TTF Brasil.

No encerramento, será disponibilizado um compilado de insights gerado com apoio de inteligência artificial, reunindo as principais tendências e discussões abordadas ao longo da semana.

Serviço: O quê: Futures Week 2025 – extensão do Dia Mundial do Futuro no Brasil Quando: 10 a 14 de março de 2025 Painel em destaque: “O futuro pós-emprego e a redefinição do trabalho”, 11 de março, às 17h (Sala 2) Formato: Online, com inscrições gratuitas Onde se inscrever: Sympla e canais oficiais da TTF Brasil (Teach the Future)