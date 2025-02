Plataforma de venda de carro por assinatura registra crescimento de 50% em 2024

Na era da otimização de processos, a busca por ferramentas que facilitam a vida dos consumidores é cada vez mais comum. A necessidade de ter todas as ofertas em um só lugar se tornou uma prioridade para muitos brasileiros. Isso é evidenciado pelo crescimento de aplicativos e sites bem conhecidos, como comparador de preço de hotéis, agência online de viagens, aplicativo de entrega de refeições ou plataforma de suporte de compras.

De acordo com a pesquisa “Brazil Consumer Expectations of Mobile App Security” de 2024, realizada pela Appdome e a Open Worldwide Application Security Project (OWASP), 84,5% dos brasileiros preferem usar aplicativos móveis para realizar compras. Representando um número superior de 53% em relação a média global. Essa tendência também está se consolidando, surgindo assim muitas oportunidades, como a aquisição de carros por assinatura. Um dos serviços que tem simplificado e facilitado muito a vida dos motoristas. Há plataformas digitais que oferecem um ambiente onde os usuários podem pesquisar por ofertas de automóveis por assinatura, utilizando filtros como duração dos planos, franquia de quilometragem, serviços adicionais e tipo de veículo.

Crescimento

No mercado há dois anos, a startup, de acordo com seu CEO, Alan Lewkowicz, acumula um crescimento de 50%, demostrando como o mercado de carros por assinatura está aquecido. “Percebemos um fenômeno bem interessante. Muitas montadoras têm escolhido a nossa startup para agregar suas ofertas na plataforma. Trabalhamos com quase todas as companhias de assinatura veicular, incluindo montadoras e locadoras”, argumentou ele.

“Desde o lançamento em janeiro de 2023 até janeiro de 2025, a ComparaCar registrou mais de 1.500 contratos assinados. Só em 2024, notamos um aumento de venda e faturamento superior a 150% em cada área, em comparação com 2023. Para este ano, há projeções bem positivas”, adiantou Alan Lewkowicz. Atualmente a plataforma possui mais de 5 mil opções de carros por assinatura.

Dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), divulgados no final do ano passado revelaram que a modalidade de carros por assinatura teve um aumento de 44% em 2024, alcançando 180 mil veículos, o que representa 20% da frota de longo prazo.

Facilidades

Lewkowicz revela que esse crescimento é justificável principalmente pela facilidade de contratação de um plano de carro por assinatura na plataforma. “Todo o processo de aprovação até a contratação do carro leva apenas algumas horas, dependendo do plano e da empresa. Trabalhamos com quase todas as companhias de assinatura veicular, incluindo montadoras e locadoras”, destacou.

Um outro aspecto relevante para muitos condutores de automóveis é a dispensa da declaração no Imposto de Renda para os veículos por assinatura. Aqueles que escolhem essa forma de comprar um carro não precisam informar as parcelas no Imposto de Renda. Elas não possuem relevância para a Receita Federal, ou seja, não afeta a declaração do Imposto de Renda.

A modalidade de carro por assinatura oferece benefícios que justificam o seu crescimento no país. Locação simples, acesso a uma ampla variedade de carros novos, além de economia por não ter que arcar com custos como IPVA, seguros e manutenção, são alguns dos itens já inclusos nos planos de carro por assinatura.

Buscando facilitar ainda mais a experiência do usuário, a ComparaCAR lançou recentemente o 'Car Match'. A tecnologia que ajuda o usuário a encontrar as ofertas que mais combinam com o seu perfil, utiliza inteligência de dados e o cruzamento de mais de um milhão de informações para achar o carro por assinatura perfeito para o usuário.

O CEO da startup explica que a solução aprimora a escolha do carro por assinatura. “O ‘Car Match’ chega para ajudar os consumidores, principalmente os indecisos ou os que não conhecem a modalidade, a otimizarem tempo. Por meio de vários filtros que vão desde modelos desejados, valor de mensalidade e período do contrato, e até se o usuário quer um estilo específico de carro, por exemplo, a tecnologia irá selecionar os modelos disponíveis de acordo com as preferências do usuário e mostrar as opções. Uma busca que vai durar menos de 10 segundos. A busca ficou mais complexa nos últimos meses devido à entrada e “apetite” de diversas montadoras no mercado de Carro por Assinatura, por isso nada mais justo que ajudar os usuários da plataforma", pontuou.

Conforme Lewkowicz, sua plataforma reúne as principais ofertas do mercado e se destaca pela agilidade na adesão do serviço, incluindo a análise de crédito e o envio de documentos diretamente pelo ambiente digital.

Praticidade e transparência

O CTO da ComparaCar, Márcio Klepacz, explica que o serviço nasceu com o objetivo de oferecer praticidade e transparência em um mercado com muitas variáveis e que a operação nesse mercado também pode ter diversas abordagens e isso faz a diferença.

"A ausência de carros por assinatura nos grandes portais operados por bancos, que muitas vezes não têm sido imparciais nas ofertas, evidenciou a necessidade de uma plataforma independente e genuína como a ComparaCar. Possuímos uma base ampla de dados e algoritmos poderosos, por isso, nos destacamos como uma solução inovadora no setor automotivo, facilitando a vida dos motoristas e promovendo uma experiência de contratação mais eficiente", justificou Klepacz.

Mudanças

Hoje em dia, alguns aspectos têm feito os brasileiros mudarem a forma de como adquirem um carro. “Identificamos que várias pessoas que possuem o dinheiro necessário para comprar um carro à vista, optam pela assinatura de veículos. Pagam um valor fixo no plano escolhido, que inclui diversos benefícios, e investem o restante no mercado financeiro, obtendo um retorno sobre o investimento mais vantajoso do que se comprassem o veículo de forma tradicional”, comparou Alan Lewakowicz.

O CEO da ComparaCAR enfatizou que, ao optar pela assinatura do carro, o cliente tem a oportunidade de adquirir um veículo novo sem se preocupar com depreciação, impostos ou com a burocracia associada à compra e venda de um veículo. “Adicionalmente, a renovação contínua do contrato permite-lhe continuar a mudar de carro, garantindo sempre que o seu veículo esteja em dia”, ressaltou ele.

