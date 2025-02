Prêmio reconhece cases de digitalização de empresas

Valorizando os esforços na jornada de digitalização e inovação, a TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, anuncia a abertura de inscrições para o Prêmio TOTVS Brasil que FAZ 2025. A premiação reconhece e dá protagonismo aos clientes da companhia que conquistaram resultados positivos no negócio com o apoio de sistemas e plataformas da TOTVS. Para participar, as empresas podem inscrever seus cases de sucesso no site do Prêmio TOTVS Brasil que FAZ.

Nesta 4ª edição do prêmio, a novidade é a categoria especial Marketing & Vendas, que reconhece as melhores estratégias de marketing digital e vendas, destacando aquelas de maior impacto na geração ou expansão de receita. A categoria é destinada a empresas de qualquer segmento que desenvolvem projetos utilizando soluções do portfólio da unidade de negócios RD Station (marketing digital, CRM, e-commerce).

Além desta, as empresas participantes podem concorrer em 13 categorias de segmentos – Agro, Construção, Distribuição, Educacional, Food Service, Hotelaria, Jurídico, Logística, Manufatura, Prestadores de Serviços, Saúde, Supermercados e Varejo –, além das demais categorias especiais de RH e de Inovação – Lei do Bem, criada para reconhecer clientes que investem em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I), por meio do incentivo fiscal da Lei do Bem. Ainda, dentre os vencedores será selecionada e reconhecida a Empresa do Ano.

Os projetos serão avaliados com base em alguns critérios como digitalização, inovação, ganho operacional, impacto Financeiro e ESG, a depender da categoria. As comissões de avaliação são compostas por avaliadores internos e especialistas de mercado.

“O Prêmio TOTVS Brasil que FAZ se tornou um reconhecimento muito importante não só entre os nossos clientes, mas também para o mercado de tecnologia como um todo. Todo ano a experiência se torna ainda mais positiva, sempre superando as expectativas. Desde a primeira edição, já foram mais de 1.500 inscrições, com mais de 40 empresas premiadas. Ficamos imensamente felizes com a quantidade e a qualidade dos projetos, que dão protagonismo às empresas que impulsionam a economia brasileira e mostram como a tecnologia, de fato, é um pilar essencial para o crescimento do país”, ressalta Diana Rodrigues, diretora de Marketing da TOTVS.

Os vencedores serão revelados no palco principal do Universo TOTVS 2025, no encerramento do evento, dia 18 de junho de 2025. As inscrições e o regulamento da premiação estão no site oficial do Prêmio TOTVS Brasil que FAZ.