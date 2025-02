Uso da tecnologia deve moldar a gestão de trabalho em 2025

O atual cenário empresarial tem sido marcado por tendências que estão transformando o jeito como as organizações gerenciam seus funcionários. Marcado pela adoção crescente de modelos híbridos, foco no bem-estar dos colaboradores e integração de tecnologias avançadas, o ano de 2025 poderá redefinir as dinâmicas de trabalho para o futuro.



De acordo com José Epifânio, Head of Product Innovation na SISQUAL® WFM, a crescente adoção das várias tecnologias como, por exemplo, Inteligência Artificial (IA) e processos de automação, tem permitido que as empresas aumentem sua diversidade e a inclusão como estratégia organizacional.



“A tecnologia tem impulsionado muitas mudanças nos modelos de organização de trabalho. Estamos num mundo em que a digitalização e a automação mantêm a tendência de subida na produtividade em geral. Isso fez também com que muitas empresas investissem no bem-estar e saúde dos colaboradores, na gestão e retenção de talentos e em responsabilidade social”, avalia o especialista.



Uma pesquisa da FIA Business School e FEA USP, divulgada pelo portal TI Inside, aponta que o trabalho remoto ou híbrido melhorou a vida de 94% dos profissionais. Além disso, 72% acreditam ter as mesmas oportunidades de crescimento que seus pares presenciais. “Cada vez mais o panorama é de rápida mudança e adaptação, sendo esta uma das grandes certezas dos próximos anos”, pontua Epifânio.



Com a ascensão do trabalho híbrido, a importância da saúde mental e a integração de tecnologias, sistemas de Gestão da Força de Trabalho (WFM), surgem como aliados fundamentais, permitindo às empresas atenderem às demandas do mercado de forma eficiente e inovadora.



Importância dos sistemas WFM



Esses sistemas permitem um planejamento dinâmico de turnos, ajustando-se às necessidades dos funcionários e da empresa, o que é especialmente importante em setores com alta rotatividade e escalas complexas.



“Com a otimização de horários e a possibilidade de adequá-los às necessidades dos colaboradores, a previsibilidade do trabalho é aumentada, garantindo uma maior estabilidade no equilíbrio trabalho/família. Por meio desta abordagem, passa a ser mais fácil para as empresas reorganizarem os seus recursos de forma a aumentar a satisfação dos colaboradores e até criar mais visibilidade sobre as métricas pelas quais ele é avaliado”, explica o especialista.



Para Epifânio, o WFM ajuda a potencializar a capacidade de tomada de decisão baseada em dados, além da capacidade de planejamento a médio e longo prazo através de análises preditivas das necessidades do negócio. “Os algoritmos de geração de horários ajudam na otimização e na redução de custos operacionais”.



“Com isso, a eficiência na alocação da força de trabalho, a melhoria contínua de processos e a possibilidade de introduzir pequenos ajustes estratégicos são multiplicadas com a utilização de ferramentas de WFM. Estes recursos também ajudam no alinhamento estratégico entre as várias áreas das empresas, sobretudo quando interligadas com os vários sistemas existentes de ERP, CRM e pontos de vendas”, acrescenta.



Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com