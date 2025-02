Caminhão tomba na RSC-472 entre Tenente Portela e Três Passos

Na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, um caminhão tombou nas proximidades da ponte do Rio Turvo, na RSC-472, entre os municípios de Tenente Portela e Três Passos.

De acordo com as primeiras informações, o motorista conseguiu sair do veículo e equipes de resgate já estão a caminho para prestar atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e se desloca para o local, assim como outras autoridades competentes.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção, pois o trânsito pode estar parcialmente obstruído devido ao acidente. As causas do tombamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

Novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.