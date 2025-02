BM e PRF apreendem mais de mil quilos de maconha em caminhão na BR 386 em Iraí

Na tarde desta quinta-feira (28), uma operação conjunta entre a Brigada Militar, por meio do 37º BPM e do Batalhão Fazendário, a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um caminhão carregado com mais de uma tonelada de maconha no município de Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul.

A ação teve início durante uma barreira policial no Posto Fiscal de Iraí, quando as guarnições visualizaram um caminhão em alta velocidade, que já vinha sendo acompanhado por uma equipe da PRF. Ao receber a ordem de parada, o condutor desobedeceu e seguiu em fuga. Durante a perseguição, na altura do km 11 da BR-386, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista.

Durante a vistoria da cabine, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 1.053 kg da droga. O caminhão, que possuía placas de Joinville (SC), foi imediatamente apreendido.

Após o acidente, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata nas proximidades. Equipes da PRF e da Brigada Militar seguem realizando buscas na região para localizar o suspeito. O caminhão e a carga ilícita foram encaminhados para a polícia judiciária, que dará continuidade à investigação.

A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, impedindo que grande quantidade de entorpecentes chegasse ao seu destino.