Mavenir e OXIO Alimentam a Próxima Geração de MVNOs

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou hoje que foi selecionada pela OXIO, uma empresa líder de Telecom-as-a-Service (TaaS), para Packet Core, IMS e soluções de mensagens da próxima geração para oferecer suporte a MVNOs sem fronteiras, e casos de uso de conectividade incorporada em escala global.

A Mavenir implantou um núcleo de pacotes que permite a conectividade de usuários 4G e 5G com uma solução aberta, nativa da nuvem e baseada em contêiner, acompanhada pelas plataformas de mensagens da Mavenir, permitindo o crescimento da receita de valiosos segmentos A2P e B2C. As funções MAVcore® da Mavenir são implementadas como microsserviços para execução em contêineres, usando APIs abertas para integração com plataformas de terceiros e estruturas de nível de observação. Isso permite que CSPs como a EOLO implementem mais rapidamente os serviços, aumentem a eficiência e reduzam o tempo de inatividade.

A plataforma TaaS programável e nativa da nuvem da OXIO ajuda as empresas a criar e lançar serviços móveis de forma rápida e sem limitações. A Mavenir ajudará os clientes OXIO a fornecer e monetizar um conjunto completo de serviços de conectividade e mensagens.

Este é o primeiro acordo da Mavenir com a OXIO e sinaliza sua intenção de expandir para outros mercados nas Américas e implantação em todo o mundo. Os produtos da Mavenir são implantados na Amazon Web Services (AWS), nuvem que disponibiliza a OXIO para implantação flexível, rápida e econômica em vários países.

Adil Belihomji, Diretor de Tecnologia da OXIO, acrescentou: “Somos uma plataforma nativa da nuvem e compartilhamos essa abordagem com a Mavenir. A qualidade e a flexibilidade dos seus serviços em Packet Core, IMS e Messaging garantirão uma experiência de primeira classe para nossos clientes com o lançamento de novos serviços de telecomunicações em todo o mundo.”

Antonio Correa, RVP Sênior do Sul da Europa, Caribe e América Latina da Mavenir, disse: “A OXIO é uma verdadeira inovadora e condutora de mudanças reais no setor de telecomunicações. Este primeiro acordo com a OXIO demonstra o valor que podemos oferecer – e nossa abordagem nativa da nuvem permite que as soluções da Mavenir sejam replicadas em qualquer região com tempos rápidos de entrada no mercado.”

