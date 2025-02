WeON celebra 21 anos e expande soluções de IA para o mercado

Comemorando mais de duas décadas neste mês de fevereiro e com presença estabelecida no mercado de tecnologia e atendimento corporativo no Brasil, a curitibana WeON atua com soluções em comunicação omnichannel, automação e, desde 2023, investe em soluções de Inteligência Artificial. Esse movimento acompanha a transformação do mercado, no qual 95% das empresas brasileiras consideram a IA uma necessidade estratégica, segundo reportagem do InfoMoney.

Presente no mercado de Voz sobre IP (VoIP) no Brasil desde os estágios iniciais da tecnologia, a empresa passou a oferecer a solução ao mercado corporativo e de BPO (Business Process Outsourcing). Essa experiência tecnológica contribuiu para a ampliação do portfólio com soluções integradas de voz, WhatsApp, chat, automações com bots e, mais recentemente, para o desenvolvimento da organIA, plataforma que monitora e analisa conversas com foco na gestão dos atendimentos e na redução de cancelamentos.

Segundo Denis Galvão, CEO da WeON, o futuro das relações com clientes passa pela inteligência acionável. "Após 21 anos de atuação, temos total certeza do que o mercado realmente quer: relações mais profundas e inteligentes com os clientes; por isso, desenvolvemos o conceito XRM – eXperience Relationship Management –, que é o estágio atual da evolução do nosso produto, unindo WeON + organIA para transformar conversas em inteligência acionável", ressalta o executivo.

Anualmente, a plataforma da WeON realiza mais de 15 milhões de atendimentos — número ampliado com a aquisição da DG Solutions, em 2023, que permitiu superar a marca de 230 clientes e 15 mil usuários ativos. Para os próximos anos, a WeON espera um crescimento acima de 45% em receita recorrente anual (ARR), impulsionado pela metodologia Customer Led Growth (CLG), que prioriza a retenção e a expansão da base de clientes. Esse crescimento reflete o trabalho conjunto de seus sócios — José Galvão, Helder Sato, Gerson Amaral, Denis Galvão e Everton Fortes — que, ao longo dos anos, participam das decisões estratégicas e operacionais da empresa.

“A verdadeira conexão com o cliente está nas interações diárias, e é nelas que encontramos os sinais mais valiosos para retenção, fidelização e crescimento. Com a abordagem XRM, a empresa visa otimizar a comunicação entre empresas e clientes, promovendo maior eficiência nas operações", destaca Denis.

Automação, monitoramento e agentes de IA impulsionam a nova fase da WeON

Para essa nova fase, em 2025, a WeON projeta ampliar sua atuação em setores estratégicos, como consórcios, cobrança e gerenciamento de riscos, e investir em tecnologias que combinem automação, análise preditiva e personalização no atendimento, com o desenvolvimento de agentes de IA. A empresa espera que essas iniciativas resultem em melhorias operacionais para os clientes, aumentando sua participação nesses mercados.

"A organIA é peça central para que essa transformação se concretize. Ao analisar milhões de interações diariamente e fornecer dados acionáveis em tempo real, a plataforma permite que as empresas aprimorem a experiência de seus consumidores com base em informações precisas e atuais", destaca Everton Fortes, sócio e CRO da WeON e da organIA.

O executivo cita a Rose, agente de IA desenvolvida pela organIA e em uso na Ademicon, que tem sido fundamental para que a empresa alcance índices elevados no atendimento ao cliente, com 97% de aprovação dos usuários. "Resultados como esses mostram como a inteligência artificial pode transformar o relacionamento com os clientes e gerar valor real para as empresas", comemora Everton Fortes.