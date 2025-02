MWC 2025 é a porta de entrada para a TI brasileira na Europa

Com 24 empresas, startups e ICTs, o Brasil marcará presença no Mobile World Congress (MWC) 2025 com sua maior delegação de todos os tempos. A iniciativa integra a pauta de ações do Brasil IT+, programa desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex, e visa impulsionar a internacionalização da indústria nacional de tecnologia. O evento será realizado de 03 a 06 de março, em Barcelona, na Espanha, e a participação nacional conta ainda com o apoio do Consulado do Brasil em Barcelona, no âmbito do Programa de Diplomacia da Inovação.

Esta será a 14ª participação consecutiva do Brasil no evento, reafirmando sua posição estratégica no mercado global de software e serviços de TI. Entre os destaques, estão reuniões de negócios já agendadas com Ericsson e Huawei, além de encontros com representantes da Espanha, Estados Unidos, Canadá e Holanda.

Integram a delegação brasileira ACSN, Agile Inc, Anlix, Argotechno, BR.Digital Telecom, bycoders, CESAR, CI&T, LinkedBy, CWS Platform, Evo Systems, Fenix DFA, Goledger, Instituto ELDORADO, Instituto Iracema, LAB360, Pappsales, Prosperi, Pulsus, Smartspace, Stefanini, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Goiás, Venko Networks, Vertis Solutions e Vixteam. No ano passado, o MWC reuniu 2.700 expositores e atraiu mais de 110 mil visitantes de 205 países e territórios.

Espanha: porta de entrada para o mercado Europeu

A internacionalização das empresas de tecnologia é fundamental para ampliar sua credibilidade e competitividade global. E a Espanha desempenha um papel estratégico como porta de entrada da tecnologia brasileira no mercado europeu, oferecendo um ecossistema propício para inovação e expansão de negócios.

“A participação do Brasil no MWC 2025 reforça nosso papel de protagonistas no setor de software e TI, impulsionando a inovação, atraindo investimentos e gerando empregos qualificados”, destaca Ruben Delgado, presidente da Softex, acrescentando que diversas empresas da delegação já possuem escritórios ou atendem clientes na Europa, e o MWC se mostra uma plataforma fundamental para fortalecer essas parcerias e explorar novas frentes de negócios.

Após marcar presença nas edições de 2019, 2022, 2023 e 2024, a Pulsus retorna ao MWC para consolidar sua posição entre os líderes do mercado e apresentar seu novo posicionamento de marca. Mais do que uma solução de MDM/EMM (Mobile Device Management), a empresa se reposiciona como uma plataforma que gera novas oportunidades de receita para parceiros. “Estamos redefinindo o mercado ao expandir o conceito de gestão de dispositivos móveis, transformando-o em um motor de crescimento para empresas e parceiros”, destaca Vinícius Boemeke, CEO da Pulsus. Operando organicamente em 19 países e com um crescimento expressivo de faturamento, a empresa foca na consolidação e expansão na América Latina e Europa, além da exploração de novos mercados estratégicos, como os países do BRICS.

Na mesma linha de crescimento internacional, a Fenix DFA, especializada em backup e resiliência de dados, participa novamente do MWC 2025. Com forte presença no setor de telecomunicações, a empresa vê no evento um pilar estratégico para expandir sua atuação nos Estados Unidos e Europa. “Com nosso escritório em Portugal estamos ainda mais próximos das exigências regulatórias e operacionais do mercado europeu, fortalecendo nosso impacto no cenário global. No MWC 2025, mostraremos como a gestão inteligente do backup pode reduzir complexidade, fortalecer compliance e transformar a continuidade dos negócios”, explica Alexandre Paoleschi, fundador da Fenix DFA e CEO da KYMO Investments.

A Venko Networks, outra veterana na delegação brasileira, também aposta na internacionalização como parte fundamental de sua estratégia de crescimento. A empresa - que pesquisa, desenvolve, integra e habilita soluções em conectividade - considera o evento uma oportunidade para fortalecer parcerias, expor suas soluções de classe mundial e acompanhar as principais inovações do setor. “Nascemos internacionais e buscamos desenvolver as tecnologias mais avançadas junto aos principais polos globais. Atendemos clientes nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia, com soluções implementadas em mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Alemanha, Israel, Índia e Japão”, afirma Ricardo Pianta, CEO da Venko Networks.

Especialista em Automação de Força de Vendas offline e Gestão Territorial para Salesforce, a Pappsales retorna ao evento para apresentar soluções que garantem acesso a informações críticas mesmo sem conexão com a internet. “Nossa integração nativa com Salesforce permite que as empresas aproveitem todo o potencial do CRM sem comprometer a experiência do usuário em campo. Neste ano, vamos fortalecer nossas parcerias com clientes e parceiros Salesforce na Europa”, explica Cleber Cruz, CEO e Engenheiro de Soluções da Pappsales.

Com uma carteira de clientes de peso como Bradesco, BASF, Papersoft Portugal, Grupo EAD Portugal, B.Braum e Wheaton, a Evo Systems atua no desenvolvimento de sistemas para transformação digital. “Voltamos novamente para o MWC motivados pela busca constante por inovação e pela expansão para o mercado espanhol. Buscamos não apenas o crescimento profissional e o aumento de receita, mas também o alinhamento com um modelo de trabalho globalizado, o que enriquece a carreira de nossos profissionais”, avalia Leonardo Dias, CEO da Evo Systems.

Criado em 2005, o Projeto Setorial Brasil IT+ objetiva gerar novas oportunidades de negócios no mercado internacional, ampliar exportações e fortalecer a imagem do Brasil como um centro mundial de excelência em tecnologia. Em quase duas décadas, mais de 1.000 empresas participaram da iniciativa, resultando em US$ 793 milhões em negócios apenas em 2023.