Avaliações do Google: CEO explica o que está por trás de bug

Um bug no Google está afetando a exibição de avaliações em perfis do Google Meu Negócio, plataforma essencial para empresas que desejam se destacar nos resultados de busca. O problema tem preocupado donos de negócios, que notaram uma redução na contagem de avaliações em seus perfis, conforme publicação da Search Engine Land.

De acordo com Ana Beatriz Portela, CEO da BP HUB BRASIL, empresa premiada nacionalmente e especializada na gestão do perfil da empresa no google, o problema é um bug de exibição que impede que algumas avaliações apareçam nos perfis das empresas.

“Segundo a atualização oficial do Google, nenhuma avaliação foi removida, mas elas não estavam sendo exibidas corretamente”, explica.

Ela observa que o Google já está trabalhando para corrigir a falha, e os perfis afetados já estão voltando ao normal. Portela é fundadora da BP HUB, startup de tecnologia voltada para negócios locais, com sede em Brasília (DF) e atuação em mercados no Brasil e na Europa.

A especialista também detalha possíveis motivos para o bug: “Falhas nos algoritmos do Google, atualizações no sistema do Google Business Profile, problemas na indexação das avaliações ou mudanças nas políticas de exibição podem causar esse tipo de problema temporário”.

O que as empresas podem fazer para resolver?

Ana Beatriz Portela orienta que, na maioria dos casos, não é necessário tomar nenhuma ação imediata, pois o Google está resolvendo o problema de forma automática. No entanto, ela recomenda que as empresas afetadas monitorem regularmente a contagem de avaliações e evitem alterações bruscas no perfil, como mudanças de nome e telefone, que podem afetar a indexação.

Caso o problema persista, a especialista sugere entrar em contato com o suporte do Google pelos canais oficiais, como os “fóruns do Google Business Profile” ou o “suporte direto do Google”.



“Se houver relatos de clientes afirmando que deixaram avaliações, mas elas não aparecem, a empresa pode solicitar que eles tentem refazer o comentário para testar se o sistema já voltou ao normal”, complementa.

Boas práticas para evitar problemas com avaliações

Para evitar que avaliações sejam ocultadas ou desapareçam no futuro, Ana Beatriz Portela recomenda seguir as “boas práticas do Google”:

Evitar práticas suspeitas, como incentivar avaliações falsas ou compradas, pois o Google pode filtrar avaliações que pareçam artificiais;

Evitar picos anormais de avaliações, que podem acionar filtros automáticos do Google;

Incentivar clientes reais a deixarem avaliações autênticas e detalhadas;

Responder a todas as avaliações, mesmo as negativas, para demonstrar engajamento e construir uma boa reputação;

Monitorar regularmente o perfil e relatar problemas rapidamente ao suporte, caso ocorram novas falhas.

A importância das avaliações para os consumidores

A especialista destaca que as avaliações são um fator crucial na decisão de compra dos consumidores. De acordo com uma pesquisa da PWC, 63% dos brasileiros consultam avaliações de outros clientes antes de tomar suas decisões.

“Esse índice mostra que a reputação digital de uma empresa é um fator determinante para sua competitividade”, afirma Portela.

Ela explica que empresas com boas avaliações tendem a converter mais visitantes em clientes, além de ganharem um diferencial competitivo em relação aos concorrentes. “Negócios com avaliações autênticas e respostas ativas demonstram credibilidade e preocupação com o público”, ressalta.

Manutenção de perfis e reputação on-line

A boa manutenção de perfis, seja no Google Meu Negócio ou em redes sociais, é essencial para a reputação de uma empresa. A CEO da BP HUB enfatiza que perfis desatualizados ou com poucas interações passam uma impressão de abandono e desconfiança. “Um perfil bem gerenciado não só melhora o posicionamento nos resultados de busca, mas também aumenta a credibilidade e previne crises de imagem”, diz.

A especialista acrescenta que, no mundo digital atual, a presença on-line não é mais opcional. “Empresas que cuidam bem de seus perfis e incentivam avaliações positivas se destacam e conquistam mais clientes a longo prazo”, finaliza.

Para concluir, Portela reitera que, enquanto o Google trabalha para resolver o bug, as empresas devem ficar atentas às atualizações e seguir as recomendações para manter seus perfis em dia. “Afinal, como mostra a pesquisa citada, a reputação on-line pode ser o fator decisivo para o sucesso de um negócio”, articula.

