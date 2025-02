Manutenção preventiva em mangueiras pode evitar paradas operacionais

Empresas que adotam essa prática podem reduzir os riscos de interrupções nas operações industriais, mantendo a continuidade dos processos produtivos. A utilização de sistemas de monitoramento que centralizam informações sobre o estado das mangueiras pode facilitar o controle e a organização do estoque, contribuindo para a redução de perdas e para a otimização do fluxo financeiro.

