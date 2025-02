Cirion prepara rede para alta demanda de Cloud e IA com WaveLogic 6 da Ciena

A Cirion Technologies, empresa provedora de infraestrutura digital e tecnologia, planeja implantar um conjunto de soluções da Ciena, incluindo o WaveLogic 6 Extreme (WL6e) - a primeira tecnologia óptica coerente de 1,6 Tb/s do setor. Essa atualização aumentará a capacidade das extensas redes terrestres e submarinas da Cirion e incluirá o que se espera ser a primeira implantação de capacidade de 1,6 Tb/s em um único comprimento de onda na América Latina.

Com mais de 160 data centers interconectados em mais de 60 cidades em toda a América Latina, a Cirion utilizará o WL6e da Ciena para interligar os principais data centers da região, permitindo conectividade de alta capacidade e baixa latência, essencial para que os clientes que utilizam aplicações que demandam muita largura de banda, como inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e serviços de streaming.

"A Ciena está na vanguarda da inovação óptica, avançando constantemente sua tecnologia para atender aos nossos requisitos comerciais. Após a bem-sucedida implantação do WaveLogic 5, ficou evidente que a atualização adicional de nossa rede com o WaveLogic 6 é um próximo passo crítico", disse Alejandro Girardotti, Diretor Sênior de Produto, Inovação e Alianças Estratégicas da Cirion Technologies. "As soluções da Ciena nos permitirão atender efetivamente às necessidades em constante evolução dos clientes e nos adaptar perfeitamente à rápida adoção da nuvem, demandas de IA e outras tecnologias emergentes, ao mesmo tempo em que maximizamos a eficiência e a sustentabilidade da rede", comenta Girardotti.

A Cirion anunciou recentemente planos para atualizar o cabo submarino SAC East, que conecta St. Croix, nas Ilhas Virgens dos EUA, ao Brasil, oferecendo um aumento significativo na velocidade do canal de até 1,2 Tb/s com o WL6e. Além disso, a Cirion iluminará sua nova rota submarina SAC-2, parte do moderno sistema submarino Firmina, que se estende por 14.517 km em vários segmentos para conectar os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Essa implantação utilizará a solução de rede submarina GeoMesh Extreme da Ciena com a plataforma óptica 6500 e o equipamento RLS Submarine Line Terminating (SLTE). O 6500 será alimentado pelo WL6e, permitindo conectividade de 800 Gb/s e 1,2 Tb/s através de segmentos de 10.975 km e 2.500 km deste cabo, respectivamente. Para segmentos terrestres, o WL6e permitirá que a Cirion implante comprimentos de onda de 1,6 Tb/s em suas redes DCI metropolitanas e backhaul.

"A Cirion é uma provedora estabelecida em toda a América Latina, impulsionando a inovação e oferecendo soluções confiáveis de conectividade aos seus clientes", disse Gustavo Castello, Diretor de Contas Internacionais Estratégicas da Ciena. "Com a tecnologia óptica coerente da Ciena, a Cirion está fortalecendo sua capacidade de obter maior eficiência de rede e apoiando seu compromisso de implantar infraestruturas mais verdes e escaláveis, abrindo caminho para um futuro digital mais sustentável."

A Cirion também implantará os roteadores de agregação coerente 8110, 8112 e 8114 da Ciena para oferecer capacidades avançadas de roteamento e agregação flexível de alta velocidade. Além disso, o Navigator Network Control Suite da Ciena fornecerá capacidades completas de gerenciamento e controle de rede, incluindo análises do Liquid Spectrum, para monitorar, configurar e otimizar de forma eficiente sua rede multicamadas, visando aprimorar o desempenho e a confiabilidade.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora pan-regional de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e fibras terrestres e submarinas. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e instalações de data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.