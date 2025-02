Grupo de Passo Fundo é preso em Balneário Camboriú aplicando o golpe do conto do bilhete

Uma ação conjunta entre as forças de segurança desarticulou um grupo especializado no golpe do bilhete premiado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Três suspeitos, incluindo uma mulher grávida, foram presos em flagrante nesta quarta-feira (26). A investigação apontou que a quadrilha já havia feito ao menos 29 vítimas no estado somente neste ano.

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE) de Joinville, recebeu informações da Polícia do Rio Grande do Sul sobre criminosos investigados naquele estado que estariam aplicando golpes no litoral catarinense. Com o apoio da Guarda Municipal de Balneário Camboriú e do Setor de Inteligência da 6ªDPRI de Passo Fundo (RS), os suspeitos foram localizados e detidos.

Como o golpe foi aplicado

Os criminosos enganaram uma idosa de 64 anos, que acabou perdendo R$ 79 mil em uma transferência bancária, além de R$ 5 mil em espécie e cheques assinados. A abordagem foi feita por uma das golpistas, que, grávida, pediu ajuda e contou uma história comovente. Durante a conversa, mencionou que possuía um bilhete de loteria premiado no valor de R$ 3,6 milhões, mas que não conseguia retirar o prêmio. Nesse momento, outra mulher entrou na conversa e sugeriu que a vítima pagasse uma quantia para “ajudar” a suposta ganhadora em troca do bilhete premiado.

A idosa foi convencida a ir até uma agência bancária, onde fez a transferência. Os criminosos fugiram em seguida.

Outro caso semelhante aconteceu no dia anterior (25), quando uma senhora foi abordada por um homem que afirmou ter um bilhete premiado no valor de R$ 10 milhões. Ele contou com a ajuda de uma comparsa para convencer a vítima, que sacou R$ 4 mil e teve seus cartões de crédito levados pela quadrilha.

Prisão dos suspeitos

A troca de informações entre a Polícia Civil do RS e a Delegacia de Combate a Estelionatos de Joinville levou à identificação dos veículos usados pelos golpistas. Com essa pista, a Guarda Municipal de Balneário Camboriú conseguiu localizar e deter os três envolvidos: um homem e duas mulheres, sendo uma delas a gestante que usava sua condição para comover as vítimas.

O golpe do bilhete premiado é uma fraude antiga, mas que voltou a ser aplicada com força nos últimos anos. Os chamados “bilheteiros” enganam vítimas, geralmente idosos, fazendo-as acreditar que ganharam um prêmio valioso, mas exigindo dinheiro para liberar o suposto valor.