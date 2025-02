Portal azulzinha pay parcela débitos veiculares em até 12x

A Caixa Cartões, em parceria com a Fiserv lança a primeira solução de pagamentos voltada para Pessoas Físicas (PF). No portal web azulzinha pay, portadores de cartão de qualquer instituição bancária poderão realizar o pagamento de débitos veiculares, incluindo Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento, multas de trânsito e outros, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

A expansão dos produtos e serviços da azulzinha para além dos clientes Pessoa Jurídica (PJ) era um dos passos previstos pela parceria entre Fiserv e azulzinha, firmada em 2021. A azulzinha pay traz para a CAIXA uma identidade cada vez mais alinhada com o perfil de fintech, ampliando seu portfólio de serviços financeiros. Com isso, a CAIXA Cartões passa a oferecer soluções que atendem melhor às demandas dos clientes por praticidade e tecnologia.

“Os proprietários de veículos nem sempre possuem recursos para pagar essas taxas à vista, que é a forma de pagamento convencional. Com a nova oferta, prestamos mais um serviço diferenciado à população, oferecendo a possibilidade de parcelar esse débito, ganhando fôlego para outros custos recorrentes do começo do ano, como matrículas e férias com a família”, afirma Marcio Recalde, diretor presidente da CAIXA Cartões.

O parcelamento pode ser adotado, inclusive, para o pagamento de multas. Em todas as modalidades previstas no portal azulzinha pay, será cobrada uma taxa de conveniência, a exemplo de outros serviços para pagamento de tributos disponíveis no mercado. O próximo passo do projeto é ampliar a oferta de pagamentos para outros tributos, boletos e convênios, proporcionando ainda mais flexibilidade para o consumidor em sua gestão financeira, em uma só plataforma.

“Estamos comprometidos em apoiar nossos clientes com soluções que simplifiquem as operações do dia a dia e levar conveniência para as pessoas que desejam pagar seus débitos veiculares no portal da azulzinha de forma acessível”, destaca Elisandra Araujo, diretora de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, responsável pela parceria com a CAIXA Cartões.