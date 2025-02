Por volta das 19:49 desta terça feira os bombeiros voluntários de Tenente Portela foram acionados para atenderem uma ocorrência de um veículo em chamas na RS 472 entre Tenente Portela e Três Passos.

A equipe continua no local. O trânsito está lento, as autoridades pedem que os condutores tenha atenção redobrada no local. Não se tem informações se tem vítimas. Brigada Militar, SAMU e bombeiros atendem a ocorrência