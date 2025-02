Morre no hospital jovem indígena ferido com golpes de faca e foice na TI Guarita

Morreu nesta terça-feira, 25, o jovem indígena Gabriel Amaral de Lima Sales, de 19 anos, que foi brutalmente agredido na madrugada do último dia 16, domingo, fato esse ocorrido no Setor Irapuá, na Terra Indígena do Guarita, Redentora. Segundo as informações, ele foi gravemente ferido com golpes de faca e foice, vários deles desferidos na região da cabeça.

Ele estava internado em estado gravíssimo em um hospital de Passo Fundo, mas não resisitiu aos ferimentos.

A Polícia Civil prendeu três suspeitos pelo crime na terça-feira, 18 e o quarto na quarta-feira, 19. Todos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

As motivações do crime e como ocorreu o fato ainda não foram esclarecidas.