Brigada Militar prende homem pelo crime de receptação em Tenente Portela

No início da tarde desta terça-feira (25/02), uma guarnição da Brigada Militar do município de Tenente Portela, após informações da seção de inteligência policial, realizou a prisão de um homem de 37 anos, pelo crime de receptação.

Na oportunidade, foi recuperado um objeto (âmbula) que havia sido furtado na noite do último sábado junto a Capela do Centro de Pastoral e Catequese da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela.

Na ocasião, a Capela do Centro de Pastoral e Catequese foi alvo de um ato de vandalismo e desrespeito religioso. Os responsáveis jogaram as Hóstias consagradas no chão e espalharam pelo Sacrário, além de furtarem uma Hóstia que estava dentro de um mini-ostensório.

Além do furto da âmbula, houve uma tentativa de arrombamento das portas da Secretaria Paroquial. Os criminosos também furtaram as ofertas deixadas na caixinha de doações e arrancaram a câmera de segurança do local.

Os suspeitos foram identificados e vinham sendo monitorados pelas forças de segurança pública, inclusive já se tinha informações que os mesmos estariam tentando vender os objetos em estabelecimentos comerciais e pra populares nos bairros da cidade.

O homem preso em posse do objeto, foi apresentado na Delegacia de Polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante delito, inclusive já havendo em seu desfavor um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca Judicial de Tenente Portela, onde o mesmo é investigado por outros crimes. O preso foi encaminhado ao presídio Estadual da cidade de Três Passos, permanecendo a disposição da Justiça.