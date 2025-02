Full Sail oferece teste vocacional para jovens

A Full Sail University, instituição de ensino localizada em Orlando, que oferece cursos de graduação e mestrado nas áreas do entretenimento, disponibiliza o workshop “VIDA: Escolha de Primeira Carreira”. O evento, voltado a estudantes de 15 anos ou mais das escolas parceiras da Full Sail, tem como objetivo ajudar os jovens a fazer escolhas de carreira mais assertivas por meio de um teste vocacional.



O workshop busca proporcionar uma experiência prática, na qual os alunos possam interpretar os resultados de testes sob orientação, promovendo maior entendimento sobre suas preferências de aprendizado e carreiras ideais.



O conteúdo do evento aborda, ainda, a diferença entre interesses e vocação, como o funcionamento do cérebro pode ser mapeado em um teste vocacional com base em neurociência e quais as carreiras mais indicadas para cada funcionamento cerebral.



“O projeto VIDA busca garantir uma análise mais aprofundada sobre carreiras e visões criativas, incentivando os alunos (e até os pais) a verem o que de mais rico o cenário da criatividade possui, além de uma ‘consulta’ para qual frente o jovem poderá seguir como carreira”, avalia Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.



Além disso, os jovens recebem seus relatórios detalhados por e-mail, tendo a opção de uma devolutiva presencial ou remota, que proporciona insights adicionais para famílias, com a premissa de oferecer clareza sobre os próximos passos na escolha de carreira.



O relatório VIDA está disponível on-line para compra individual, mas é oferecido sem custo para alunos das escolas parceiras da Full Sail. “O relatório Sigma também pode ser comprado pela internet, porém, é oferecido gratuitamente aos pais que comparecerem ao evento de devolutiva”, explica Olival. Os dois relatórios são gerados a partir do mesmo teste.

Para a Full Sail, conforme Olival comenta, a partir dessa experiência, a instituição consegue ter mais acesso às informações básicas dos estudantes, o que a ajuda entender melhor as preferências e potenciais dos mesmos. Além disso, é possível obter parcerias com mais escolas, visando que mais organizações ofereçam o projeto VIDA aos seus alunos e, por fim, a Full Sail alcança um feedback para evolução contínua através do workshop.

Para saber mais, basta acessar: https://fs-courses.com/workshops/vida-primeira-carreira/