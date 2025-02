ABCD anuncia fintech GooRoo como sua mais nova associada

Com mais de R$ 100 milhões em empréstimos concedidos e superando 1.400 empresas cadastradas e 600 mil CPFs habilitados a tomar recursos financeiros, a GooRoo é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), que representa as fintechs de crédito.

Operando desde agosto de 2022, a empresa oferece crédito consignado - privado e direto ao consumidor -, antecipação salarial e portabilidade de dívidas para clientes de todos os perfis, atendendo a companhias que tenham de um até 100 mil colaboradores, incluindo negativados.

“Entendemos que o crédito consignado é um mercado iniciante no país e nós, como precursores de oferta para CLTs de pequenos e médios estabelecimentos, sabemos que essas pessoas dependem muito de crédito em todos os momentos, seja para quitar dívidas, cuidar da saúde ou realizar sonhos”, afirma Rodolfo Takahashi, cofundador da GooRoo.

“Desta forma, estamos criando uma série de produtos derivados, pois em nossa visão trata-se ainda de um mercado extremamente carente de ofertas”, acrescenta o executivo.

De acordo com Takahashi, a filiação à ABCD é uma iniciativa estratégica para o negócio da fintech. “A associação é séria e renomada no setor. Além disso, ao estarmos conectados com os demais players do ecossistema, conseguimos também contribuir com nossa visão especialista e tecnológica”, completa.

Claudia Amira, diretora-executiva da associação, ressalta que a chegada da GooRo ocorre em momento de debates importantes para o setor de crédito digital, principalmente em relação ao eConsignado, que deve começar a ser ofertado em breve. “Com mais uma associada atuando nessa modalidade, fortalecemos a representação da entidade em nossas manifestações e pleitos”, pontua.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em: https://creditodigital.org.br/membros-associados/.