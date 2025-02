Acidente na BR-386 próximo ao Silva Atacarejo deixa trânsito lento em Seberi

Na noite de ontem, um acidente envolvendo um caminhão carregado de milho ocorreu nas margens da BR-386, nas proximidades do Silva Atacarejo, em Seberi. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, mas o incidente causou grandes transtornos no local.

O caminhão, que transportava grandes volumes de milho, acabou ficando fora da pista, obstruindo parcialmente o acostamento. Como resultado, o trânsito ficou lento na região, com motoristas tendo que redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

Equipes de profissionais estão no local, para realizar a baldeação da carga de milho para outro caminhão, que deve chegar em breve para ajudar na remoção do material e do veículo acidentado. A operação exige cuidados especiais, visto que o trânsito segue comprometido pela presença do caminhão e pela movimentação dos trabalhadores.