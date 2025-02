Full Sail University promove novo Campus Experience

A Full Sail University promoveu, em janeiro, uma nova edição do Campus Experience, com mais de 20 participantes de 12 a 17 anos. O objetivo do projeto, que acontece algumas vezes por ano, é de divulgar a indústria criativa para os jovens que estão cursando o Ensino Médio, permitindo que eles ampliem sua visão sobre carreiras não convencionais.

Carol Olival, Diretora de Relações Comunitárias da Full Sail University, explica que as atividades foram realizadas ao longo de uma semana. “Durante esse período, todos os alunos visitam o campus da Full Sail University e, em conjunto, conhecem os estúdios, cases de sucesso e participam de workshops. Ao final, apresentaram seus projetos com base no que foi aprendido”, detalha.

Neste ano, o evento ocorreu no campus da Full Sail University, em Orlando (Flórida), abordando temas como Gaming, 3D, Media & Communication e outros tópicos relacionados. Além disso, esta edição contou com a participação especial da System, parceira da universidade.

O monitor do programa Imersão System, Carlos Menezes, aprovou a experiência do Campus Experience e afirma que as atividades ajudaram os alunos a expandirem sua visão sobre o mercado da música. "O Campus Experience consegue ser um momento único na vida dos jovens, porque lá conhecem a Universidade, fazem amizades e se espelham em profissões que antes, já eram tidas como passadas ou inalcançáveis”, comenta.

A Diretora de Relações Comunitárias da instituição também comemora a realização de mais uma edição do projeto. “É uma iniciativa muito interessante, pois os jovens conseguem conhecer, na prática, como funcionam as profissões do futuro, com um olhar mais jovem, considerando experiências que podem influenciar suas escolhas profissionais”, ressalta.

A próxima edição será realizada em julho de 2025 e as informações serão divulgadas pela Full Sail em breve.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity