Na madrugada desta segunda-feira (24/02), durante Operação Protetor de Dividas e Fronteiras, Policiais Militares do 7°BPM, recapturaram um homem que estava foragido do sistema prisional em Tiradentes do Sul.



Durante a ação, foram localizadas diversas porções de maconha, uma balança de precisão e 19 munições de calibre .22, além de duas espingardas de pressão adaptadas para o calibre .22.



Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia.