Tecnologia facilita turismo em São Carlos

A adoção de tecnologia e inteligência de dados facilita o acesso a informações turísticas em São Carlos para moradores e visitantes. O projeto resulta de uma parceria entre a Prefeitura de São Carlos e o Conselho Municipal de Turismo (Comunitur) e foi apresentado no 7º Festival ONovoLab, evento de inovação.

O CEO da Destinos Inteligentes, Edimar Martins, foi palestrante no evento, no último dia 06 de fevereiro, que celebra a inovação e a tecnologia como motores do desenvolvimento. Sua palestra integrou o Dia da Ciência & Cidades, abordando como a tecnologia pode transformar destinos e impulsionar a economia do turismo. Durante sua apresentação, ele demonstrou os impactos positivos da plataforma inteligente de gestão turística aplicada em São Carlos.

A convite da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Turismo, os resultados inovadores foram compartilhados ao lado de lideranças locais: Leandro Severo – Secretário de Cultura e Turismo de São Carlos, Fabiana Nascimento – Diretora de Qualificação do Turismo, Marilda Santos – Presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comunitur) e Luis Garmendia – Secretário Adjunto de Turismo.

São Carlos possui uma oferta turística variada, que inclui atrativos naturais como o Parque Ecológico de São Carlos, a Represa do Monjolinho e trilhas ecológicas, além de importantes pontos culturais, como o Museu de Ciência Prof. Mario Tolentino, a Estância Suíça e a Catedral de São Carlos Borromeu. A cidade também conta com uma agenda diversificada de eventos, incluindo festivais gastronômicos, eventos esportivos e celebrações culturais que atraem visitantes de diversas regiões.

A plataforma Destinos Inteligentes disponibiliza gratuitamente um aplicativo e um website que facilitam o acesso às informações turísticas da cidade. A ferramenta oferece geolocalização de pontos turísticos, estabelecimentos comerciais e eventos, além de estar disponível em dez idiomas. Com descritivos, imagens e opções de filtros, o sistema permite que visitantes e moradores explorem os atrativos da cidade. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play, e o site reúne todas as informações essenciais sobre turismo, lazer e cultura.

Com essa iniciativa, São Carlos reforça seu compromisso com a inovação e a tecnologia, consolidando-se como um destino preparado para oferecer experiências diferenciadas aos turistas e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Segundo Edimar Martins, “foi uma grande oportunidade de mostrar, na prática, como a tecnologia pode revolucionar a gestão turística. Saímos da teoria para apresentar resultados concretos, que já estão trazendo impactos positivos para São Carlos e toda a Serra do Itaqueri”.

A plataforma Destinos Inteligentes é uma ferramenta tecnológica utilizada em São Carlos, mas também para outras cidades da Serra do Itaqueri, como Águas de São Pedro, São Pedro e Brotas, que também utilizam a tecnologia. Isso possibilita um trabalho regional de promoção e divulgação, além de fornecer dados estratégicos para orientar políticas públicas e fomentar o turismo nos municípios e em toda a região. Mais informações no website e app de São Carlos: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/sp/saocarlos/index.html