Exército vai doar carros de combate e fuzis para a Brigada Militar

O Comando Militar do Sul (CMS) vai doar seis veículos blindados Urutu e 20 fuzis automáticos leves (FAL), calibre 7.62 M964 à Brigada Militar.

A expectativa é de que a entrega dos equipamentos seja feita em março, em data a ser definida. Os carros de combate serão doados para os Batalhões de Choque e de Operações Especiais da BM.

O Exército Brasileiro vem desativando os Urutu, um carro de combate anfíbio, para transporte de tropas, que foi utilizado em missões da Organização das Nações Unidas (ONU) como no Timor Leste e no Haiti, e que vem sendo substituído pelo Guarani. A Força está em processo de modernização da frota de carros de combate, com a aquisição do Centauro II. Hoje, os principais blindados do Exército são os Leopard 1A5BR e o M60 A3.

No dia 21 de fevereiro, ocorrerá a entrega aos policiais militares dos certificados de conclusão do Estágio de Segurança no Manuseio da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Urutu. As instruções, que têm como objetivo preparar os militares da BM para o recebimento das viaturas, começaram na última terça-feira (10). A 6ª Divisão de Exército, com sede em Porto Alegre, está encarregada da coordenação do estágio e da cerimônia de doação.

Em dezembro de 2022, o CMS doou 21 Urutu ao exército uruguai