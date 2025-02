Décimo boletim de balneabilidade da Fepam aponta 85 pontos próprios para banho no Rio Grande do Sul

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (21/2), o décimo e penúltimo boletim do Programa Balneabilidade na temporada 2024-2025. Dos 93 pontos analisados, no litoral e no interior, 85 estão próprios para banho e oito estão impróprios. Conforme as informações do boletim atual, todos os 34 pontos do Litoral Norte estão aptos a receberem os banhistas.

Locais impróprios para banho nesta semana:

Município – Balneário – Praia

Arroio Grande Balneário Pontal –Balneário Pontal– Lagoa Mirim

Barra do Ribeiro –Praia Recanto das Mulatas– Lago Guaíba

Candelária - Balneário Carlos Larger - Rio Pardo

Cerrito –Balneário Cerrito –Rio Piratini

Pedro Osório –Balneário Pedro Osório –Rio Piratini

Rosário do Sul –Praia das Areias Brancas –Rio Santa Maria

Tapes –Balneário Rebelo

Tapes –Praia do Pinvest

Pontos que seguem com cianobactérias acima de 50.000 cél/ml.

Município– Balneário/Praia– E.coli– Cianobactérias

Tapes– Balneário Rebelo –1.300– 174.944

Tapes –Praia do Pinvest– 490 – 69.550

As cianobactérias são micro-organismos (algas azuis) potencialmente produtores de toxinas. Em condições ideais (concentrações de nitrogênio e fósforo aumentadas, temperaturas elevadas e disponibilidade de luz), as cianobactérias reproduzem-se de maneira exagerada, causando florações.

A divulgação dos boletins é feita sempre às sextas-feiras, até o último fim de semana de fevereiro. Os dados atualizados estão disponíveis no site e mídias sociais da Fepam, e no web aplicativo Balneabilidade . Os avisos de local próprio ou impróprio também estão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água.

O Departamento de Fiscalização da Fepam realiza ações ao longo do veraneio para garantir que não haja descarte irregular de dejetos em diferentes praias e balneários.



Recomendações:

Entre na água apenas em local com condição própria para o banho.

Evite tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos.

Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Tenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Como são feitas as análises

O resultado da balneabilidade está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se ao longo desse período duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Quem faz as análises

No Litoral Norte, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada monitorados. As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Sema-Fepam (Gerlit), que envia o material para análise microbiológica pela Divisão de Laboratórios (Dilab), em Porto Alegre.

Já o monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).