LinkedIn é o meio mais utilizado na busca por uma nova vaga

Em pouco mais de 20 anos muita coisa mudou no mercado de trabalho quando se fala em recrutamento e seleção. Uma das principais transformações, sem dúvida, é a rede social LinkedIn, lançada oficialmente em maio de 2003, na Califórnia, e que hoje reúne mais de 850 milhões de usuários em 200 países e territórios. Segundo recente levantamento promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, em 2024 a plataforma foi a mais utilizada pelos profissionais de Administração na busca por um novo emprego, com 82,9% das indicações.

O estudo, que teve como objetivo entender como está a confiança dos administradores, dos tecnólogos em gestão e dos técnicos em Administração para o mercado de trabalho esse ano, perguntou aos registrados da autarquia quais foram os principais meios utilizados na busca por um novo emprego e, ainda, quais as maiores dificuldades encontradas nessa jornada.

Além de a imensa maioria ter citado a rede social norte-americana como principal ferramenta, para 46,7% dos respondentes as altas exigências, que não condizem com o cargo e salários oferecidos, foram os maiores obstáculos nesse processo. Para 12,2% dos respondentes, a fase de recrutamento ainda foi difícil por conta de uma outra realidade dos dias atuais: a gravação de vídeos de apresentação, o que evidencia, também, como o novo modelo de recrutamento on-line tem impactado os profissionais nos processos seletivos.

Satisfação no atual emprego

O levantamento do CRA-SP, que ouviu 429 profissionais entre os dias 27 de janeiro e 10 de fevereiro deste ano, também perguntou àqueles que disseram estar empregados se eles estavam satisfeitos com a atual colocação. Para 26,7% dos respondentes a resposta foi não; outros 34,4% disseram estar satisfeitos e 38,9% falaram que “mais ou menos”.

Entre os motivos mais apontados para essa insatisfação apareceram o baixo salário ou benefícios insuficientes (39,9%); a falta de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional (34%); a falta de reconhecimento ou valorização pelo trabalho realizado (26,7%); e a ausência de liderança ou gestão inadequada (26,4%). Nessa questão, era possível escolher até três opções de resposta.

Perspectivas para 2025

Questionados se pretendiam procurar um novo emprego este ano, 63,2% dos entrevistados afirmaram que sim, 18,8% disseram que não e outros 18% mencionaram ainda não ter certeza sobre isso. Apesar do otimismo de 25,3% dos respondentes, outros 39,6% dos profissionais afirmaram que, apesar da boa expectativa em conseguir uma nova colocação, a busca será difícil. Já 16,5% disseram estar pessimistas para esse ano.

Para o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker, os resultados desse levantamento evidenciam a importância da formação e desenvolvimento profissional. “Novas tecnologias surgem a cada dia mudando paradigmas há muito tempo estabelecidos. O fato de a imensa maioria dos profissionais ter apontado o LinkedIn como meio para a busca por vagas é apenas um dos inúmeros indícios que mostram que os profissionais, especialmente os de Administração, devem estar preparados para as tendências que surgem e entender de que forma novas ferramentas e processos podem facilitar (ou não) a sua colocação no mercado de trabalho. Hoje em dia não é possível ser apenas técnico, é necessário compreender o mundo ao nosso redor e exercer, sempre, uma das nossas principais competências enquanto administradores: a visão sistêmica”, aponta.

O levantamento “O mercado de trabalho para os profissionais de Administração” faz parte de um projeto institucional do CRA-SP que visa entender melhor a percepção dos seus registrados sobre temas em evidência na sociedade. Os resultados deste e de outros estudos estão disponíveis na íntegra no site do Conselho.