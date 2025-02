Dataside impulsiona transformação estratégica de dados

A utilização de dados de forma estratégica tornou-se um fator determinante para a otimização de operações e o desenvolvimento de novas soluções em diversos setores. Um estudo da McKinsey aponta que empresas que adotam práticas avançadas de análise de dados já se diferenciam consideravelmente no mercado.

Nesse contexto, a parceria entre a Bazk, empresa de soluções de pagamento na América Latina, e a Dataside, consultoria especializada em dados e inteligência artificial (IA), resultou em uma reestruturação significativa na gestão e infraestrutura de dados da Bazk, impactando diretamente a eficiência operacional e a capacidade de inovação da empresa.

Apesar de possuir uma base de dados robusta, a Bazk enfrentava desafios relacionados à otimização de processos e eficiência operacional. O mercado de pagamentos, caracterizado por dinâmicas aceleradas e exigência de decisões em tempo real, demandava uma infraestrutura mais ágil e eficiente. A colaboração com a Dataside teve como foco aprimorar a gestão de dados, mantendo a qualidade dos serviços e incorporando soluções voltadas à sustentabilidade e inovação.

A solução implementada baseou-se em uma análise detalhada do ambiente de dados, resultando em melhorias na infraestrutura analítica da Bazk. Entre as estratégias adotadas, destacam-se a implantação de um sistema de monitoramento para detecção precoce de falhas e respostas rápidas, a otimização de processos operacionais, que levou à redução de custos, e o aumento da agilidade e eficiência nas operações.

Com a estabilização do ambiente de dados, a Bazk passou a direcionar mais recursos para o desenvolvimento de novos produtos e soluções, fortalecendo sua posição no setor de pagamentos.