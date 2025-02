Homem é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Barra do Guarita

Na tarde desta quinta-feira (20/02), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Barra do Guarita, realizou a prisão em flagrante de um homem de 42 anos por posse irregular de arma de fogo.

A ação ocorreu durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência do suspeito. No local, os policiais encontraram e apreenderam uma espingarda calibre .36, além de munições do mesmo calibre.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, posteriormente, ficará à disposição da Justiça. A ação faz parte de operações contínuas da Polícia Civil para coibir crimes relacionados ao porte ilegal de armas e garantir a segurança da população.