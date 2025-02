Polícia Civil apreende mais de R$ 54 mil em cédulas falsas em Tiradentes do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, apreendeu uma grande quantidade de cédulas falsas na tarde desta quinta-feira (20).

De acordo com as autoridades, os agentes localizaram R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta reais) em notas falsificadas em uma propriedade rural no município de Tiradentes do Sul. Segundo as investigações, o dinheiro seria utilizado no comércio local.

A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para combater crimes financeiros e garantir a segurança econômica da região. A apreensão reforça a importância da denúncia por parte da população para coibir a circulação de dinheiro falso.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela falsificação e distribuição das cédulas apreendidas.