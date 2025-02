Plataforma unifica passagens, check-in e pagamento digital

A Viação Santa Cruz, em parceria com a EMIL Informática e a X4FARE, anunciou o lançamento do sistema RotaCerta, uma solução que permite o embarque de passageiros em pontos específicos fora da rodoviária. O sistema garante que os usuários tenham suas poltronas reservadas previamente, eliminando o risco de embarcar sem lugar disponível.

De acordo com João Paulo Assi, gerente de TI da Viação Santa Cruz, o RotaCerta foi criado para atender a necessidades específicas do mercado de transporte rodoviário. Ele explica que o sistema permite que os passageiros comprem bilhetes diretamente no veículo, reservem assentos de forma prática e realizem o check-in com rapidez. “Essas funcionalidades visam solucionar problemas como filas e a falta de opções ágeis para compra e reserva”, acrescenta.

Para os motoristas, segundo João, a tecnologia integrada facilita a gestão da viagem, pois informa sobre a presença de passageiros nos pontos de embarque, otimizando a logística e melhorando a pontualidade das operações.

O profissional também ressalta que o sistema RotaCerta está integrado ao Santa Cruz Pay, uma carteira digital que complementa o ecossistema tecnológico da Viação Santa Cruz.

“A funcionalidade de gestão de créditos possibilita a adição e o controle de saldos para uso posterior, facilitando o processo de pagamento. Com a integração ao RotaCerta, todas as informações de pagamento, check-ins e reservas são sincronizadas em tempo real, tornando o embarque mais eficiente”, afirma.

Outra vantagem do sistema é o programa de promoções e fidelização, que oferece benefícios exclusivos aos passageiros.

Tecnologia impulsiona eficiência e segurança

O gerente de TI da Viação Santa Cruz destaca que a tecnologia tem transformado o setor de transportes rodoviários ao automatizar processos, reduzir erros manuais e otimizar o tempo dos operadores e motoristas.

Um dos principais diferenciais, segundo ele, é o reforço na segurança, com recursos como rastreamento GPS, biometria facial e alertas automáticos para motoristas.

“A adoção dessas tecnologias também contribui para a redução de custos, pois permite um monitoramento mais eficiente de rotas, economia de combustível e controle preventivo de manutenção”, afirma. “Além disso, a automação de relatórios garante conformidade com normas regulatórias, tornando a gestão mais segura e eficiente”, acrescenta.

Parceria estratégica para inovação no setor

Segundo João, a parceria entre a Viação Santa Cruz, a EMIL Informática e a X4FARE surgiu da necessidade de unir experiências para solucionar desafios específicos do setor de transporte rodoviário.

“A Viação Santa Cruz foi responsável por identificar as demandas operacionais e logísticas, trazendo insights sobre as necessidades práticas do mercado. Já a EMIL Informática, especialista em sistemas integrados, desenvolveu a base tecnológica que conecta todos os processos no tablet embarcado”, explica.

Por fim, o especialista destaca a contribuição da X4FARE, empresa focada em inovação na experiência de pagamento e gestão financeira. “A empresa possibilitou a integração da solução ao ecossistema digital, oferecendo funcionalidades como compra de bilhetes embarcados e gestão da Santa Cruz Pay”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar https://viajesantacruz.com.br/