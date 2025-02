Seletiva Adobe Brasil 2025 busca alunos criativos na Região Norte do Brasil

Estão abertas as inscrições para a Seletiva Adobe Brasil 2025, braço nacional do Campeonato Mundial entre Alunos Criativos e Certificados em Tecnologias Adobe 2025, que acontece dia 29 de março, simultaneamente em vários estados brasileiros.

Organizada pela Eng DTP & Multimídia, a Seletiva Adobe Brasil 2025 visa atestar as habilidades de design criativo dos participantes e escolher os 2 melhores avaliados para representar o Brasil no Adobe Certified Professional World Championship – o Campeonato Mundial dos Alunos Certificados com Tecnologias Adobe.

Para atrair as Instituições de Ensino da Região Norte, a Eng DTP e Multimídia, organizadora da etapa brasileira da competição que acontece há 16 anos e engloba mais de 80 países, juntamente com Adobe, resolveram doar duas certificações por Instituição que ministra aulas com Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. A certificação custaria cerca de US$ 150,00, e será gratuita nessa região.

Os vouchers de exame para certificação Adobe serão emitidos para os alunos que tenham de 16 a 22 anos, já que a Seletiva e o Mundial ocorrem somente nesta faixa etária.

“A Seletiva Adobe Brasil é um evento de extrema importância para os jovens talentos que desejam se destacar no universo do design, criatividade e tecnologia. Essa iniciativa não apenas proporciona uma vitrine para novos profissionais, mas também os desafia a explorar seu potencial, inovar e se conectar com as principais tendências do mercado”, afirma o Engº Alvaro Venegas, diretor da Eng DTP & Multimídia, que organiza a Seletiva Adobe Brasil desde 2021.

“Este ano queremos ampliar a cobertura no Brasil, com mais jovens cabeças brilhantes do Illustrator ou Photoshop possam manter o Brasil como destaque mundial”, justifica Venegas sobre a doação. “As participações demonstram como as ferramentas criativas da Adobe alavancam a criatividade brasileira e os resultados são expressivos”, conclui Venegas.

Já Rodrigo Arndt, Head da Adobe para Digital Media no Brasil, explica que “Nos últimos quatro anos foram três medalhas internacionais, dois segundos lugares e um terceiro lugar entre 80 países”, comenta. “Neste ano, a Adobe Brasil também apoia a Seletiva como patrocinadora e como elo entre os alunos criativos e as Instituições de Ensino alinhadas com a criatividade e a modernidade. Estamos cedendo vouchers para que os alunos da região Norte do Brasil possam conquistar a Certificação Profissional Adobe, e com isso, possam participar da Seletiva Adobe Brasil 2025”.

Mundial nos Estados Unidos

A competição internacional acontece de 27 a 30 de Julho, em Orlando (FL) e vai reunir competidores de mais de 80 países. A premiação ao campeão é de 8 mil dólares, 4 mil dólares ao vice-campeão, e 2 mil ao terceiro lugar.

Desenvolvido para estimular a criatividade de estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o campeonato tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe.

Em 2024, a Seletiva Adobe Brasil contou com mais de 150 inscrições vindas de 15 diferentes estados brasileiros. O evento aconteceu simultaneamente em diversas cidades brasileiras, dos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Durante as últimas edições, o Brasil conquistou as medalhas de prata em 2021 e 2022, e o bronze em 2023, demonstrando a força criativa do aluno brasileiro, além de abrir portas para esses futuros profissionais no mercado internacional.

Somente alunos de instituições de ensino Credenciadas participam da Seletiva Adobe Brasil. As inscrições para o evento Credenciamento de Instituições de Ensino para Certificações Profissionais e Tecnológicas com Validade Internacional estão no site da ENG.

Patrocinadores

Os Patrocinadores desta Seletiva Adobe Brasil 2025 são a própria Adobe, fabricante dos softwares Photoshop e Illustrator e a fabricantes de mesas digitalizadoras XP-Pen.

Credenciamento e Participação Gratuita:

(11) 3816-3000 com Raissa Oliveira.