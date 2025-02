Siga Antenado acelera liberação da faixa para ativação do 5G

A EAF é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos criada pelas empresas Claro, TIM e Vivo por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A entidade tem entre suas obrigações a mitigação e limpeza da faixa da radiofrequência dos 3.5 GHz, que possibilita a autorização para a implementação do sinal 5G standalone, além da implementação de seis infovias no leito dos rios da Amazônia. A execução das obrigações da EAF exige um robusto processo de gestão e automação para atender às exigências regulatórias e operacionais, bem como lidar com desafios crescentes de eficiência, organização e escala.

Como parte da limpeza e mitigação da faixa dos 3.5 GHz para a ativação do sinal 5G standalone, é necessário realizar a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital na residência de famílias de menor renda beneficiária de programas sociais do Governo Federal. Até o fim de janeiro, a EAF já havia realizado mais de 4,7 milhões de instalações gratuitas. E, em novembro de 2024, a entidade já havia concluído a limpeza da faixa em todas as cidades brasileiras, antecipando em 14 meses a possibilidade de ativação do sinal 5G em todo o Brasil.

Operação única

A operação da EAF tem abrangência nacional, com processos e tomadas de decisão que exigem agilidade, monitoramento diário e altos níveis de segurança. Por meio da marca Siga Antenado, a entidade está presente em 100% das cidades brasileiras e mantém comunicação aberta com milhões de famílias de menor renda, um grande número de instaladores que atuam em cada uma dessas cidades e diversas empresas parceiras que participam da rotina diária dessa operação única no Brasil.

Para aprimorar a gestão operacional e financeira, a EAF adotou o SAP Business One, da Manyminds. A ferramenta integra sistemas como CRM, Portal de Compras e Business Intelligence (BI), buscando garantir maior eficiência na administração do projeto. Inicialmente, 30 usuários passaram a operar com a nova plataforma, e esse número deve aumentar conforme a EAF avança na execução de suas obrigações como implementadora de política pública.

"Nosso objetivo é assegurar que a operação ocorra de forma organizada e eficiente, além de garantir todos os nossos interlocutores – seja a população, nossos colaboradores ou nossos parceiros – tenha uma rotina facilitada com o suporte e a segurança da equipe de tecnologia da informação”, afirma Adilson Estrela, gerente de TI do Programa Siga Antenado.

Sobre a EAF

Sobre a Manyminds

A Manyminds tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de sistemas de gestão empresarial para o mercado das pequenas e médias empresas, incluindo o desenvolvimento das soluções ManyHotel (destinada ao segmento de hotelaria), ManyFood (para restaurantes e bares) e ManyBeer (para cervejarias) baseadas na plataforma SAP Business One. A companhia é parceira SAP e atua no Brasil e no mercado internacional por meio de consultores especializados e equipe regionais para suporte aos clientes.