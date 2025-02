Mulher é presa ao tentar abrir conta com documento falso em Itapiranga

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após tentar abrir uma conta bancária com um documento falso no Centro de Itapiranga, no Oeste catarinense. O caso ocorreu na última terça-feira, dia 18.

A PM foi acionada depois que funcionários do banco desconfiaram da suspeita, que tentava sacar um valor do FGTS. Segundo os funcionários, a mulher estava abrindo a conta em nome de outra pessoa, cujo saldo no FGTS ultrapassava R$ 400 mil.

Durante a abordagem, ela apresentou um documento de identidade, mas a foto não correspondia à aparência. Questionada, afirmou ser moradora do Paraná, mas não soube informar o nome completo. Após interrogatório, confessou que utilizava documentos falsos e que receberia 5% do valor do saque.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia.