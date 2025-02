Acidente na BR-468 deixa vítima fatal em Palmeira das Missões

Um grave acidente na tarde desta quarta-feira, 19, resultou na morte de Sérgio Antônio Giel, de 78 anos. O incidente ocorreu na BR-468, nas proximidades das antigas instalações da Nestlé.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma Toyota SW4 quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Giel, natural de Crissiumal e aposentado do Estado, era de uma família bastante conhecida na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas.