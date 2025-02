Morador de Crissiumal perde a vida em acidente na BR 468

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Toyota SW4 conduzida por Sérgio Antônio Giehl saiu da pista e colidiu contra o barranco às margens da BR 468.

A PRF informou que o morador de Crissiumal ficou preso às ferragens e morreu no local. O acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (19/2), no Km 9 da rodovia em Palmeira das Missões.

O homem de 78 anos de idade era o único ocupante do veículo e retornava para Crissiumal. Sérgio Antônio Giehl era Exator aposentado do Estado do RS.

