Pinheirinho do Vale: Casa onde moravam mulher e suas três filhas é destruída pelo fogo

Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio que destruiu a residência (Foto: Reprodução | Rádio Luz e Alegria)

Após a confecção de boletins de ocorrência nas delegacias de Palmitinho e de Frederico Westphalen, a Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio que destruiu uma residência situada em Linha Cabeceira da União, no interior de Pinheirinho do Vale.

Há suspeita de que o ex-companheiro da mulher provocou o sinistro. O motivo seria o fim do relacionamento. O fato ocorreu na noite da segunda-feira (17/2). Não havia ninguém na casa quando iniciou as chamas.

Conforme o delegado Leonardo Baggio, a ocorrência foi registrada como incêndio e ameaça. Ele afirmou que foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos.

Na residência moravam a mulher e suas três filhas. Em virtude de ameaças, a vítima solicitou medidas protetivas.

As informações são da Rádio Luz e Alegria.

